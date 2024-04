Žreb je določil, da bosta prvo partijo dvoboja kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King med Slovaško in Slovenijo v Bratislavi odigrali Ela Nala Milić in Anna Karolina Schmiedlova. Temu bo v petek sledil še obračun med Veroniko Erjavec in Viktorio Hrunčakovo. Uvrstitve na lestvici WTA govorijo v prid Slovakinjam, ki imajo tri igralke uvrščene višje, kot je najboljša Slovenka Veronika Erjavec (203.), selektor Andrej Kraševec pa poudarja, da je Slovenija že mnogokrat dokazala, da v ekipnem tekmovanju številke niso najbolj merodajne.

Kraševec je zato za prvi dan tekmovanja – v soboto sledijo še dve partiji posameznic in igra dvojic – v ogenj poslal najmlajšo v zasedbi in hkrati najnižje uvrščeno Elo Nalo Milić (812.), ki bo imela na drugi strani mreže 68. igralko z lestvice WTA. Za 18-letnico iz Ljubljane bo to prvi nastop v državnem dresu med posameznicami. »Zelo sem vesela, da sem dobila to priložnost. Prvega nastopa med posameznicami za svojo državo zagotovo ne bom nikoli pozabila. Seveda bo prisotna trema, a zavedam se, da sem dobro pripravljena. Na igrišče bom šla z mislijo, da moram uživati v tem, kar najbolje znam,« je po žrebu v Bratislavi povedala Ela Nala Milić.

Tudi šest let starejša Veronika Erjavec iz Idrije bo prvič v karieri zaigrala med posameznicami v pokalu BJK. S tekmico, ki na lestvici WTA zaseda 146. mesto, se je lani srečala v Mariboru in jo premagala z 2:1 v nizih. »Postavitev slovaškega kapetana me ni presenetila, saj je Hrunčakova trenutno v odlični formi. Pred kratkim je osvojila turnir WTT v Murski Soboti,« je dejala Veronika Erjavec. In dodala: »Veselim se nastopa, saj se dobro počutim na igrišču in vem, da lahko prikažem dober tenis. Morala bom igrati zelo zbrano, saj je tekmica tip igralke, ki se ne 'špara' in igra vedno na polno.«

Slovenska teniška reprezentanca se je s podlago v Bratislavi dobro spoprijateljila, saj je že v ponedeljek opravila prvi trening. Pozitivno presenečenje je bilo, da je podlaga dokaj počasna, zato ni bilo prevelikega privajanja nanjo, saj sta Veronika Erjavec in Pia Lovrič že začeli sezono na peščeni podlagi. Edina v slovenski reprezentanci, ki še ni začela igrati na peščeni podlagi, je Ela Nala Milić. To je bil bržčas tudi glavni razlog, da se je slovenski selektor Andrej Kraševec odločil, da dobi prednost pred Pio Lovrič, medtem ko Nina Potočnik po posegu na desni rami še ni začela tekmovati.

4. najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici je na 203. mestu Veronika Erjavec, ki bo prva igralka Slovenije v Bratislavi. Pred njo so Kaja Juvan (129.), Tamara Zidanšek (132.) in Polona Hercog (201.).