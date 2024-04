Medtem ko so tri evropske vozovnice razdeljene bodočemu prvaku Celju, Olimpiji in Mariboru ter bo četrto dobil zmagovalec slovenskega pokala, se razpleta tudi boj za obstanek v prvi slovenski nogometni ligi. Potem ko so Radomlje senzacionalno osvojile točko (2:2) na gostovanju pri vse bolj razglašeni Olimpiji v Stožicah, je Aluminij upal, da bo z uspehom na včerajšnji zadnji tekmi 30. kroga v Kopru pobegnil z zadnjega mesta. Po prvem polčasu je kazalo na uspeh Kidričanov, saj so vodili z 1:0, potem ko je gol z glavo v drugem poskusu dosegel bočni branilec Jovan. V drugem polčasu je Koper dvignil ritem igre in Aluminij spravil v povsem podrejen položaj. Kidričani so vse bolj padali v igri, kar je Koper kronal z goloma odločnega Nigerijca Suleja in spretnega Jeleniča. Koper je pokazal pravi značaj, novi trener Oliver Bogatinov pa je po uvodnem remiju v Radomljah dosegel prvo zmago na klopi Kopra.

V boju za obstanek Radomlje in Aluminij zaostajajo šest točk za Domžalami in Rogaško. Če je Rogaška v dobri formi, v Domžalah ne spijo mirno, saj jih čakajo tekme z najboljšimi ekipami lige Olimpijo, Celjem in Mariborom. Zadnjeuvrščena kluba Radomlje in Aluminij, ki imata oba po 26 točk, bosta v ponedeljek v Kidričevem igrala medsebojni derbi za obstanek.

Izidi 30. kroga v 1. SNL: Maribor – Mura 5:0 (2:0, Soudani 19, 23, Jakupović 68, 73, Božić 70), Celje – Bravo 2:1 (1:0, Edmilson 43, Prucev 52; Pečar 63), Domžale – Rogaška 0:1 (0:1, Thalisson 4), Olimpija – Radomlje, 2:2 (Durdov 9, Elšnik 54/11; Malenšek 38, Dobrovoljc 78), Koper – Aluminij 2:1 (0:1, Sule 53, Jelenič 82; Jovan 40).

Pari 25. kroga v 2. SNL, danes ob 18. uri: Krka – Tabor, Rudar – Bilje, jutri ob 15.30: Slovenska Bistrica – Primorje, ob 17. uri: Ilirija – Fužinar, ob 17.15: Gorica – Triglav, nedelja ob 17. uri: Dravinja – Beltinci, Dekani – Tolmin, ob 18. uri: Nafta – Grosuplje.