Trajna rešitev

»Predstavljen nam je bil okvirni načrt trajnostne protipoplavne rešitve. Predstavili so točno traso od mostu pri avtocesti pa vse do Šentjakoba. Protipoplavna ureditev je načrtovana tudi za primer, da bo večji pretok vode, kot smo ga imeli avgusta. Glavni nosilec nasipa bo nova cesta ob Savi, ki bo imela dvojno funkcijo nasipa in ceste. Večji del je že v lastništvu občine, za ostalo se morajo še dogovoriti z lastniki zemljišč. Če sem prav razumel, naj bi se to zgodilo do konca leta 2025,« nam je povedal Igor Kastelic, eden izmed predstavnikov občanov. Hidrolog Rok Fazarinc, član vladnega sveta za obnovo po poplavah, pa je pojasnil, da bo novi nasip približno meter višji od začasnega, ki so ga postavili lani. Načrtovani nasip bo tako visok od 3,5 pa do sedmih metrov. Občani so pristojne še prosili, da se čim prej odstranijo naplavine, ki so še vedno v strugi. Kastelic je povedal, da so jim zagotovili, da so čiščenje začeli območju Medvod in da bodo postopoma čistili naplavine vse do Sneberskega nabrežja. Župan Zoran Janković je povedal, da namerava občina poleti začeti odkupovati zemljišča za nasip. Sama ureditev nasipa je sicer v pristojnosti direkcije RS za vode. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak pa je izrazil prepričanje, da se bodo dela začela še letos. Pri tem je opozoril, da načrtovani nasip ni interventni ukrep, pač pa trajna rešitev. »Ne gre več za začasne interventne rešitve, to so že rešitve za podnebne spremembe,« je še dodal minister Novak.

V dobri veri

Občani, s katerimi smo govorili, so na splošno zadovoljni z zagotovili občine in države. »Verjamem, da pristojni delujejo v dobri veri,« nam je povedala občanka Anita Lopojda in dodala, da so se vse napovedi in obljube, tako občine kot države, uresničile. Tudi njena soseda Nadja Jurca deli optimizem: »Predstavili so osnutek, kako se bo to trajno uredilo. Na prvi pogled se zdi rešitev res super. Obljubili so, da bodo gradnjo začeli do konca leta, in jaz jim verjamem, saj menim, da ni niti občini niti državi v interesu, da nam spet poplavi hiše.«

Nekateri občani so bili tudi kritični do današnje predstavitve. Kritike niso letele toliko na vsebino kot predvsem na nejasno časovnico in način predstavitve. »Prišli so pomirit duhove in nam zagotovit, da bodo vendarle začeli delati. Ampak do prelitja idejnega načrta v projekt za izvedbo bo minilo kar nekaj časa. Lahko se zgodi, da načrt ne bo potrjen ali pa bo prišlo do zamud. Narava v tem času ne bo mirovala. Če smo imeli lani stoletne vode, to še ne pomeni, da se ne morejo zgoditi tudi letos. Uspelo jim je pomiriti duhove, ampak vmes moramo moliti za sušo,« je bil jasen Aleš Poredoš. Fazarinc je v pogovoru z občani izpostavil, da zaenkrat ne kaže, da bi bile letos spet tako močne padavine kot lani.

Čeprav se je še pred nekaj dnevi govorilo, da bo predstavitev potekala v zaprtem prostoru, so rešitev predstavili kar na parkirišču. Zaradi hrupa in množice občanov, uradnikov in novinarjev je bilo težko slediti vsebini in načrtom, ki so bili predstavljeni. »Predstavili so nam na terenski način. Nihče izmed nas ni imel časa preučiti skic in načrtov in samo na pol smo slišali, kaj so se pogovarjali. Napoved je bila, da bo predstavitev v gasilskem domu, a so se očitno odločili, da je parkirišče bolj primerno mesto,« je bil do predstavitve načrtovane izvedbe protipoplavne rešitve kritičen Poredoš.

