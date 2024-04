Novembra lani so skratka ti politiki prišli dat občanom zagotovilo, da jim bodo trajno protipoplavno uredili porečje bližnje reke Save. Takrat smo našteli vsaj 50 državnikov in občinarjev, ki so bili tam na obisku vsaj po dve uri, kar je naneslo kakšnih sto (ne najcenejših) delovnih ur.

Takrat so občanom zagotovili, da jim bodo v dveh mesecih predstavili celostno in dokončno ureditev nabrežja. Po šestih mesecih pa so jim včeraj predstavili le osnutek ureditve. Morda bi bilo pa res bolj koristno, če bi vmes vsakdo izmed njih raje prijel za lopato.