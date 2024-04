Trije kandidati pred prihajajočim kongresom ne vzbujajo veliko upanja. Eden je relativno neznano ime in vprašanje je, ali razume vse dimenzije te vloge. Drugi se je že potegoval za to vlogo, a se v medijskih nastopih ni distanciral do spornega ravnanja v zvezi z Litijsko in je vpletene celo branil. Tretji se za funkcijo poteguje zaradi političnega preživetja, v kontekstu projekcij rezultatov volitev za Evropski parlament. Mogoče se novemu vodstvu igra izide v smislu tega, da rezultat na evropskih volitvah ne bo tako slab in bodo vzdržali do konca mandata vlade, mogoče pa bodo morali že pred tem na še en kongres.

Če bi Socialni demokrati želeli biti pomembna sila na dolgi rok, bi namesto tega morali v večjo prenovo. Včasih je to lažje storiti v opoziciji in v tem smislu bi morda morali skladno s programom (namesto skladno z ohranjanjem funkcij) tudi razmisliti o pogojih sodelovanja v vladi ter Goloba sem in tja opozoriti, da nastop vlade v politiki pomeni konec, ne pa začetek medenih tednov. x Večer