Minuli vikend je bilo pestro, saj je bil v nedeljo, kot so zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, izjemno vroč in v »temperaturnem pogledu izjemen dan«, ko so na kar 39 postajah izmerili aprilske temperaturne rekorde. Da dandanes ni nič več tako, kot je bilo, pa so nam predočili še na spletni platformi Siol.net. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so namreč v sredini marca slovesno predstavili nov celotni prevod Svetega pisma, ki je več let nastajal pod okriljem Slovenske škofovske konference. »Marsikomu, ki je prevod že videl, je v oko padla sprememba v molitvi očenaš. V njej je namreč namesto 'ne vpelji nas v skušnjavo' zapisano 'ne vpelji nas v preizkušnjo',« se je glasilo sporočilo za javnost, ki je presenetilo še laično javnost. Na Slovenski škofovski konferenci so Siolovim izpraševalcem potrdili, da so prevod res spremenili, za to pa so se odločili, ker je, kot je pojasnil njihov tiskovni predstavnik Gabriel Kavčič, beseda »skušnjava« v slovenščini precej izgubila svoj prvotni pomen »preizkušnje« in dobila novo konotacijo. Poudaril je še, da »ne vpelji nas v skušnjavo« ne pomeni, da nas Bog vodi v skušnjavo, kot smo morebiti razumeli, temveč pomeni, da nas »skuša« oziroma »preizkuša,« in da kljub novemu prevodu spremembe pri svetih mašah ne bodo upoštevali.

Tudi zaljubljeni predsednik vlade se je podal novim časom naproti. In to v novi vlogi spletnega vplivneža. »Robert Golob je v slogu pravega vplivneža razkril, kaj je počel v nedeljo,« so zapisali v Slovenskih novicah v trenutku, ko so ujeli njegov javni nastop na spletni stratosferi med pohajkovanjem po slovenski obali, kjer se je, kot so opazili, prešerno predajal sončnim žarkom. »Danes je dan zdravja. Z velikim veseljem, sploh ker je tako lepo sonce, sem šel ven, se razmigal, si spočil živce, zdaj pa bom šel še nekaj zdravega pojest in bo dan perfekten. Ampak zdrav mora biti prav vsak dan, ne samo danes,« je v poduk vsem obiskovalcem svojega spletnega gnezda povedal Golob, ki se je na ta poseben dan povrhu preizkusil še v nabiranju špargljev. Le nekaj dni prej pa so na taisti obveščevalni agenciji objavili intervju s podpredsednikom vlade in stranke Gibanje Svoboda Matejem Arčonom, ki je moral med drugim odgovoriti na nehvaležno vprašanje, kdo je po njegovem mnenju kralj instagrama. Njegov šef Robert Golob ali nekdanji predsednik republike in vlade ter še marsičesa Borut Pahor? »Mislim, da smo dobili – in ga še vedno imamo – kralja instagrama na političnem parketu, to je Borut Pahor,« je ustrelil Arčon. A treba je priznati, da je bilo to še pred nedeljskim javljanjem, ko so njegovega nadrejenega prvič tudi uradno razglasili za vplivneža.

Težave zaradi cvetnega prahu

Vroča pomlad je na plano prav tako priklicala zaljubljence v športno rekreacijo, sploh tiste, ki prisegajo na star Trimčkov slogan – Vsi na kolo za zdravo telo. Eden izmed takšnih, ki je še posebej čakal na zunanjo otoplitev, da se lahko ponovno poda na cestno kolo, je Dejan Vunjak. Kot je razložil za revijo Lady, običajno kolesari okoli dve uri, naredi pa 30, 50 ali 70 kilometrov, odvisno od tega, koliko časa ima. Si je pa letos zadal pravo ultramaratonsko preizkušnjo: do konca leta bi se rad spopadel s traso, ki vodi od njegovega doma v Šmarju - Sapu do Punata na otoku Krk, kjer ima počitniško hiško, pot, dolgo 182 kilometrov, pa bi najraje opravil v enem samcatem dnevu. »Cilj je zelo visok, ni pa tak, da se ga ne bi dalo uresničiti. Samo močno voljo je treba imeti,« se že hrabri mali Brendi pred oktobrskim podvigom.

Če je večina ljudi spomladi dobre volje od vsega veselja in vriska ob potiskanju pedalov ali kakšnih drugih športnih užitkih, pa taisti letni čas za tiste, ki jih tare seneni nahod, predstavlja pravo nadlogo. Kot so zabeležili v reviji Lady, naj bi spomladansko cvetje v obup spravljalo že vsakega petega Slovenca. Med njimi sta tudi nekdanji junak travnatih površin Sebastjan Cimirotič - Cime ter radijski voditelj in standup igralec Denis Avdić. Legenda Olimpije je povedala, da ima velike težave z alergijo na cvetni prah, odkar pomni. »Leska, breza, jelša in še nekatere druge so te dni pravi hudič. Zaradi njih imam vnete oči, pojavljajo se kihanje in vse slabe stvari, ki jih povzroča prah. Pomlad je zame nedvomno najbolj nadležen letni čas,« je bil jedrnat Cime. Tudi Avdić ima zaradi cvetnega prahu kup težav. »Pridejo dnevi, ko je tega vse preveč v zraku, ko cvetni prah ni več samo to, temveč je pravi solzivec. Za seneni nahod pravijo tudi, da ta pride, ker rože na tak način seksajo … in očitno to najraje počnejo v našem nosu,« je bil slikovit Avdić.

Timi Zajc uživa na Maldivih

Za konec se posvetimo še popotnikom, ki sicer veliko potujejo, a vidijo malo sveta. Eden takšnih je skakalni as Timi Zajc, ki si je po dolgi sezoni in padcu v Planici po poročanju 24ur.com privoščil oddih na Maldivih. »Poletje, visoke temperature in kristalna modrina. To si je za počitek po dolgi sezoni privoščil slovenski smučarski skakalec Timi Zajc, ki z izbranko Nušo Rakovec trenutno uživa na sanjskih Maldivih. Športnik je s svojimi sledilci na instagramu delil nekaj fotoutrinkov, med drugimi romantično fotografijo s svojo boljšo polovico,« so sporočili zainteresirani javnosti na 24ur.com. Še ena tistih, ki si s pticami deli nebo, je minule dni zablestela zunaj športne arene. Kot so obelodanili na spletnem mestu metropolitan.si, je uspešna slovenska smučarska skakalka Nika Križnar, ki si je v sezoni 2020/2021 priskakala veliki kristalni globus, skočila v zakonski stan. »Par je usodni da dahnil le nekaj tednov po uspešno zaključeni skakalni sezoni, Križnarjeva pa je danes na instagramu delila dih jemajočo poročno fotografijo, na kateri je videti, kako objema svojega soproga, mladoporočenca ob tem obdaja čudovita slovenska pokrajina. 'Za vedno,' je športnica pripisala k fotografiji,« pa se glasi kratek opis z njunega svatbenega obreda, ujetega na spletu.

Še ena vrhunska športnica, ki se je predajala radostim skupaj s svojim izbrancem, je minule dni blestela na fotografijah, posnetih v rajskem okolju. »Kdor trdo dela, si mora prej ali slej privoščiti tudi oddih. Naša lepa biatlonka Anamarija Lampič se je odločila, da je čas za dopust, takšen, čisto pravi, dolg, vroč in eksotičen. Ker med sezono s partnerjem Boštjanom Klavžarjem le redko najdeta čas drug za drugega, saj je ona tekmovalka, on pa pomočnik trenerja ženske biatlonske reprezentance, sta se skupnih dni ob morju še toliko bolj veselila,« so njeno javljanje s peščene plaže nekje na Tajskem v spletni eter pospremili v časopisu Večer in še dodali, da se je Lampičeva telefonski kameri nastavila med potapljanjem pod morsko gladino, ob čemer je zapisala, da je na ta dogodek čakala celih šest let.