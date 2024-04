Evropski kompromis s pravicami ljudmi

S precej drame je bil dva meseca pred evropskimi volitvami vendarle sprejet nov migracijski in azilni pakt, s katerim Evropska unija po osmih letih od velikega migracijskega vala v Evropo dobiva novo skupno politiko, ki naj ne bi razdvajala, temveč poenotila celino. Nameni so dobri, prijemi močno vprašljivi, cilji pakta pa očitno vsaj po prvih odzivih Poljske in Madžarske z zavračanjem obvezne solidarnosti med državami nedoseženi.