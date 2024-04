Svet Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča je 26. februarja sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja zavoda Zvoneta Čadeža. Na vprašanje o razlogih za začetek razrešitve direktorja so takrat odgovorili, da podrobnosti o postopku v času razrešitve ne morejo komentirati. Čadež pa je v izjavi za medije 25. marca dejal, da je svet zavoda med ključnimi razlogi za njegovo razrešitev navedel negativno poslovanje zavoda v letu 2023.

V URI Soča so marca potrdili, da je Čadež svetu podal odgovore na očitke sveta. V izjavi, ki jo je pridobila STA, je Čadež na 23 straneh zapisal, da mu je svet med drugim očital, da dela ni opravljal po predpisih in splošnih aktih zavoda. Prav tako naj bi malomarno opravljal svoje dolžnosti, zaradi česar so po navedbah sveta nastale hujše motnje pri delovanju zavoda.

»Vsi očitki iz seznanitve so neresnični in navidezni. Namenjeni so temu, da me svet zavoda po spremembi njegove sestave za vsako ceno z navajanjem navideznih razlogov predčasno razreši, čeprav za to ne obstajajo resni in utemeljeni razlogi,« je v izjavi za svet zapisal Čadež. Zatrdil je, da predlagatelj v seznanitvi ni navedel, katere predpise zavoda naj bi kršil, zato se do tega ne more izreči.

Dodal je, da se je svet skliceval na negativni poslovni izid zavoda in da naj bi zavod pod njegovim vodstvom trpel »ogromne izgube«. Čadež je pri tem zapisal, da je bil poslovni izid zavoda lani izkazan v višini 902.970 evrov izgube. Med najbolj pomembnimi razlogi za negativno poslovanje je med drugim navedel izpad samoplačniških dejavnosti, dodatne stroške zaradi energetske sanacije in povečevanje mase plač za zaposlene.

Navedel je še, da je svet »grobo zlorabil« poslovnik sveta zavoda s tem, ko je na seji 26. februarja naknadno razširil dnevni red seje z obravnavo njegove razrešitve. Svet lahko to stori le v nujnih primerih, za kar pa po Čadeževih navedbah ni šlo. Svetu je v izjavi predlagal, naj postopek razrešitve zaustavi. Če se to ne bo zgodilo, je napovedal spor pred sodiščem.

Če bo svet zavoda sprejel sklep o razrešitvi direktorja, na podlagi katerega bi direktorja razrešili, mora k sklepu podati soglasje še ustanovitelj, so za STA pojasnili v URI Soča.