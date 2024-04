Kot smo poročali, so gorenjske policiste v ponedeljek popoldne obvestili o streljanju v vasi Podgora v Poljanski dolini. Tam so v gozdu našli moško truplo z znaki nasilja, po zaključeni večdnevni kriminalistični preiskavi pa so danes na Policijski upravi Kranj razkrili podrobnosti krvavega zaključka medsosedskega spora zaradi lastništva zemljišč.

»Ugotovili smo, da je 64-letna žrtev s traktorjem v gozdu spravljala les. Ko je zagledal 52-letnega moškega, ki je z razdalje začel streljati nanj, je poklical policijo. Med pogovorom je policistom moški povedal, kdo strelja nanj in da je zadet. Zatem se na telefon ni več javljal,« je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na PU Kranj Primož Donoša.

Povedal je, da so takoj začeli intenzivno iskati klicatelja in domnevnega storilca. Na kraj dogodka je prišlo večje število policistov, kriminalistov, vodnikov službenih psov in dve posadki z dvema policijskima helikopterjema. Po besedah Donoše so domnevnega osumljenca izsledili in prijeli v gozdu v bližini trupla žrtve. Čeprav je malo pred tem ubil človeka, je nadaljeval z gozdarskimi deli. V okviru preiskave kaznivega dejanja umora mu je bila na kraju odvzeta prostost. V policijskem postopku ni sodeloval, ampak se je branil z molkom.

Puško našli v širši okolici kraja umora

Policisti so razkrili, da je osumljeni streljal na žrtev z lovsko puško, za katero ni imel dovoljenja, in ga dvakrat tudi zadel, po dejanju pa je s kraja odšel, so povedali na PU Kranj. V sklopu kriminalistične preiskave je bila pri osumljenem na podlagi odredbe preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Kranju opravljena hišna preiskava, kjer so mu zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, pri čemer pa puške niso našli. To so našli šele v nadaljevanju skupaj z dušilcem zvoka in daljnogledom pri temeljitem pregledu širše okolice.

Kot so še poudarili na PU Kranj, je bil 52-letni moški utemeljeno osumljen, da je izvršil kaznivo dejanje umora po 116. členu kazenskega zakonika na grozovit in zahrbten način. S kazensko ovadbo je bil včeraj priveden k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zanj odredila pripor. Grozi mu najmanj petnajst let zapora.