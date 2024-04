Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je prek odvetnika Gregorja Verbajsa medijem sporočil, da je posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva zavrgel sum kaznivega dejanja krive izpovedbe. Kot je pojasnil v sporočilu za javnost, je bil »v zadnjem obdobju s strani posameznih predstavnikov vladajoče politike in vladi naklonjenih medijev večkrat javno diskreditiran in označen za neverodostojno pričo v procesu pričanja pred parlamentarno preiskovalno komisijo« in dodal, da je vodstvo policije januarja zoper njega podalo naznanilo suma kaznivega dejanja krive izpovedbe.

»Zaradi objektivne obveščenosti javnosti, predvsem pa s ciljem preprečevanja takšnih vzorcev obračunavanja z ljudmi, ki javno govorijo o zlorabah oblasti, vas obveščam, da je okrožni državni tožilec Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva dne 10.4.2024 sprejel odločitev in naznanilo Generalne policijske uprave – Službe generalnega direktorja policije zavrgel,« je danes popoldne Lindav sporočil medijem.

Spomnimo, da se je Lindav poklicno upokojil prav zato, ker je izvedel, da ga vodstvo policije namerava ovaditi tožilstvu in mu hkrati izreči tudi izredno odpoved delovnega razmerja. Zato je Lindav vodstvo policije prehitel in sam odšel v pokoj.