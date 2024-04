Mati enega izmed najvidnejših opozicijskih voditeljev v Rusiji – po Alekseju Navalnemu, pravi, da živi v strahu, da bo njen sin Vladimir Kara Murza umrl v sibirskem zaporu, kjer je trenutno zaprt. Poziva britanskega zunanjega ministra Davida Camerona, naj mu pomaga rešiti življenje.

Na predvečer druge obletnice aretacije Kara-Murze 11. aprila 2022, je Elena Gordon povedala, da so njene skrbi po smrti Navalnega postale veliko bolj pereče. Preden so ga ruske oblasti razglasile za mrtvega, je bil tudi Navalni zaprt v oddaljeni zaporni koloniji na Arktiki.

42-letni Kara-Murza, britansko-ruski politični aktivist in novinar, prestaja 25-letno kazen v kazenski koloniji IK-7. Več mesecev je bil v samici, januarja pa so ga preselili v majhno kazensko celico. Kremelj je Kara-Murzo obtožil širjenja »lažnih« informacij o ruski vojski, ko je govoril o Putinovi invaziji na Ukrajino.

To je najdaljša zaporna kazen, ki je bila izrečena kritiku Kremlja, vključno z Navalnim, od razpada Sovjetske zveze leta 1991. V resnici pa je dolgoletni Putinov kritik le poudaril, kar lahko vidi preostali svet: brutalnost ruskega napada na Ukrajino, poroča časnik Independent.

"That impunity has got to stop. Vladimir Putin is a usurper, a thief and a murderer." Evgenia Kara-Murza, wife of a Russian political prisoner serving a 25-year sentence for publicly condemning the Russian leadership, calls for Vladimir Putin to be tried as a war criminal. pic.twitter.com/Nxrpntui9v