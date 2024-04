Dveletna deklica Danka Ilić je v Banjskem Polju v bližini srbskega kraja Bor z domačega dvorišča izginila v ponedeljek, 26. marca. Le nekaj minut kasneje je bila mrtva, čeprav se je policija do te informacije dokopala šele nekaj dni kasneje. Osumljenca, 50-letna Dejana Dragijevića in Srdjana Jankovića, so prijeli štiri dni kasneje. Vsaj eden od njiju je priznal, da sta jo pijana s službenim avtom povozila in vrgla v prtljažnik. Ko se je na poti na smetišče, kjer sta želela odvreči njeno truplo, zbudila, pa jo je Dragijević zadavil. Z golimi rokami, kot je priznal policiji. Eden od njiju ali pa brat in oče Dragijevića je dva dni kasneje truplo nekam prestavil, a nihče noče povedati, kam natančno. Po poročanju srbskih medijev so državljani vse bolj zaskrbljeni, da se bosta morilca izognila dosmrtnemu zaporu brez možnosti predčasnega odpusta, ki jima grozi, a oblasti mirijo. Tudi brez trupla naj bi imela policija zadosti dokazov, da Dejan in Srdjan ne bosta nikoli več svobodno zadihala.

Priznanje, kri in GPS

V službenem avtu komunalnega podjetja, za katerega sta delala, so namreč našli kapljico Dankine krvi. Dragijević je tožilstvu priznal, da je on povozil deklico, jo zadavil in skril njeno truplo. Po neuradnih informacijah je priznal tudi, da sta mu pri premikanju trupelca pomagala oče Rado in brat Dalibor. Tako kot Dejana in Srdjana je policija prijela tudi njiju: 40-letnemu Daliborju je v pridržanju odpovedalo srce in ga bodo danes pokopali, Rado pa je v priporu. Dodaten dokaz naj bi bili tudi GPS podatki službenega vozila, v katerem sta bila v času nesreče in umora, pa še podatki na njunih mobitelih, ki so jih dobili s pomočjo analize baznih stolpov. Na kraj zločina ali vsaj v bližino naj bi jih policija postavila tudi s pomočjo posnetka vsaj ene nadzorne kamere.

Če bi bilo truplo v bližini, bi ga že našli

Nekdanji načelnik policije v Beogradu Marko Nicović je za lokalne medije dejal, da sta imela osumljenca dovolj časa, da s prvotnega kraja premakneta truplo nekam drugam. Smrt enega od njunih pomočnikov, 40-letnega brata Daliborja, pa iskanje le še otežuje. »Rešitev vidim le v tem, da eden od njih pove, kje je deklica,« je bil jasen. »Če bi truplo odvrgli nekje v bližini, sem prepričan, da bi ga policija doslej že našla. Ker ga ni, je celotna situacija težja. Dodatno težavo predstavlja smrt brata osumljenca za umor, ki je bil osumljen pomoči pri premiku trupla,« je dodal.

Na vprašanje, zakaj Dejan in Srdjan deklici nista pomagala, potem, ko sta trčila vanjo, Nicović pravi: »V takih trenutkih, ko prevladuje strah, se ljudje različno odzovejo. Zanju sicer pravijo, da sta bila mirna. Ljudje v takih trenutkih povečini zaženejo paniko, onadva pa sta skušala čim prej le zaščititi sebe. Tudi zato je zelo pomembno, da najdejo truplo, da bodo imeli na sodišču vse, kar potrebujejo,« je zaključil.

Še enkrat v jaške in vodnjake

Policija, gasilci in drugi so že prvi dan na območju preiskali vsakršno luknjo, v katero bi malčica lahko padla, ko so izvedeli, da je bila ubita, pa so prečesali bližnjo in daljno okolico, gozdove, zapuščene objekte, greznice, pogledali pa tudi v jaške, rezervoarje, vodnjake. Te naj bi danes pregledovali še enkrat. Natančno so sledili GPS-u službenega avta, s katerim sta osumljena povozila otroka, pa trupla niso našli na nobeni od točk, preverili so tudi do dvajset lokacij, ki naj bi jim jih dal zdaj že pokojni Dalibor Dragijević, ki naj bi starejšemu bratu pomagal pri skritju trupelca. Še vedno so osredotočeni na Banjsko Polje in okolico, pregledujejo vsako ped sicer izredno nedostopnega Lazarjevega kanjona in Zlotske reke.

Po poročanju srbskih medijev se policija že več dni zadržuje pred hišo družine Dragijević v kraju Zlot, kjer so s cisterno izpraznili septično jamo, preiskali so tudi vodnjak in okolico počistili z bagrom. Pri tem so si pomagali s slednim psom. Gasilci so izpraznili bližnje močvirje, a trupla ni bilo niti tam. Sprva so bili zadržani, zdaj pa so začeli sosedi družino Dragijević opisovati kot čudno. »Niso v redu. Z njimi nisem nikoli veliko govorila. Strah nas je,« je za Blic spregovorila ena od sosed. Vas naj bi bila na dokaj neugodnem, nedostopnem terenu, na območju je ogromno kotičkov, v katere bi lahko neopazno skrili truplo Danke in kjer je nihče ne bo našel. Vsi trije Dragijevići so poznali vsako ped območja.

Nikoli je ne bodo nehali iskati

V domači hiši, kjer so prej živeli vsi štirje, je sedaj ostala le še mama Svetlana Dragijević, ki so jo kriminalisti že večkrat dolge ure zasliševali. Gospa sicer poleg tega pripravlja še sinov pogreb (po pisanju nekaterih medijev pa naj se ga ne bi udeležila), za Novosti pa je potožila, da je njeno življenje končano. »Ni mi več živeti. Nimam kaj jesti. Moževe pokojnine ne morem dvigniti,« je dejala. Pred dnevi je novinarjem zaupala, da ji je policija razbila in uničila celo hišo, dvorišče pa razkopala. »Vse so odnesli. Ne morem verjeti, kaj se dogaja.«

»Dankinega trupla ne bodo nikoli nehali iskati. Ni roka, po katerem bi preiskavo zaključili. Žive ali mrtve osebe ostanejo na seznamu pogrešanih, zato jih policija išče še naprej. Verjetno le malce manj intenzivno kot te prve dni. A primera ne bodo nikoli zaprli,« je v pogovoru za portal Nova.rs pojasnil bivši beograjski kriminalist Dragiša Remović.