Tri tuje planinke so v noči s torka na sredo prenočile v bivaku na Krnu. Zjutraj so zaradi težkih razmer - sodeč po fotografijah je bilo takrat na Krnu zelo megleno, tla pa je prekrival sneg - zaprosile za pomoč pri sestopu, so sporočili iz društva GRS Tolmin. Gorske reševalce je v dveh poletih do varne meje vidljivosti ponesel vojaški helikopter, najprej pa so nadaljevali peš. Planinke, ki niso bile poškodovane, so pospremili v dolino.

Uroš Štulc iz GRS Tolmin opozarja, da so v gorah razmere še vedno zimske. Zato reševalci planincem svetujejo, naj se na turo dobro pripravijo, k čemer spada tudi ustrezna psihofizična pripravljenost, naj spremljajo vremensko napoved in jo tudi upoštevajo, ter naj v gore hodijo ustrezno opremljeni in usposobljeni. »Vsem obiskovalcem gora želimo varen in srečen povratek v dolino. Če zaidete v težave, pa pokličite 112,« opozarja Štulc.

Konec tedna enajst intervencij

Lepo vreme je prejšnji konec tedna v gore zvabilo veliko pohodnikov, posledično je to pomenilo tudi več nesreč. Gorski reševalci so posredovali pri enajstih intervencijah, v dveh nesrečah so uporabili tudi helikopter. Na žalost je bila med njimi tudi tragična nesreča, v kateri je v soboto v steni Gradiške Ture v občini Vipava pri plezanju v navezi pri padcu umrla 52-letna slovenska plezalka, o čemer smo že poročali. Njen soplezalec ni bil poškodovan. Gorski reševalci iz različnih društev so pomagali tudi v nesreči jadralnega padalca, pa dvema planincema, ki sta obtičala na grebenu med Kredarico in malim Triglavom, reševali so pohodnika, ki je padel po brežini na Mali Osojnici …

Letos so gorski reševalci posredovali že v 89 intervencijah, zaradi nesreč v gorah je umrlo osem ljudi, lani v celotnem letu pa 15.