»Pouk je včeraj pri nas potekal dokaj normalno. Bil je nek dogodek, o katerem smo obvestili ustrezne institucije, a smo bili naprošeni, da o tem ne govorimo naprej,« je bil ob našem telefonskem klicu včeraj zadržan ravnatelj ene od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. Po naših neuradnih informacijah naj bi namreč policisti že od torka obravnavali učenca omenjene šole, saj naj bi na spletu objavil video, na katerem je repetiral pištolo.

Posnetek naj bi močno vznemiril nekatere njegove sošolce in njihove starše, zato so se po pomoč najprej obrnili na ravnatelja šole, ta pa naj bi podal prijavo na policijo. O tem, ali držijo informacije, da naj bi se po posredovanju policistov izkazalo, da je šlo za repliko plinske pištole, odgovor z generalne policijske uprave še čakamo, prav tako še ni potrjeno, ali je bila na domu učenca res opravljena hišna preiskava in kako bodo ukrepali glede nepremišljenega dejanja učenca.

»O razpletu dogodka smo se takoj pozanimali tudi na šoli, a se naj ne bi zgodilo nič tragičnega,« je povedal ravnatelj. Zaupal je, da so zaradi poostrenega varovanja šol po vsej državi včeraj med učenci sicer zaznali nekaj nemira in strahu. Učitelji so se pogovorili z njimi, nekaj otrok pa je bilo zaradi strahu ali želje staršev, da ostanejo doma, tudi odsotnih od pouka. Več otrok je manjkalo v višjih razredih oziroma v zadnji triadi, medtem ko pri mlajših ni bilo posebnih odstopanj.

»Imeli smo okrepljena dežurstva na vratih in hodnikih, v bližini šole je bila prisotna tudi policijska patrulja. Naša šola je že tako ali tako ves čas zaklenjena, v šolske prostore ni prostega vstopa, zato nam kakšnega posebnega režima ni bilo treba uvajati,« je povedal ravnatelj in dodal, da si na šoli želijo, da se situacija čim prej umiri in se bodo lahko vrnili v stare tirnice: »Najbolj me bodo v prihodnjih tednih skrbeli 'šaljivci' na spletu, zato upam, da se čim prej izve, kdo je začel s spletnimi grožnjami z orožjem in se njegovo dejanje ustrezno sankcionira. V nasprotnem primeru se bodo take stvari 'za hec', ki med ljudi vnašajo nepotreben strah in nervozo ter terjajo ogromno dela policije in šolnikov, ponavljale.«