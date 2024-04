Na praznovanju se je na prostem v dnem od mestnih parkov zbralo okrog 1000 ljudi, nenadoma pa so izbruhnili streli. Priče poročajo o najmanj 30 strelih, policisti pa so aretirali pet oseb. Od tega tri moške, eno žensko in 15-letnika, ki je bil med strelci in ga je ranil policist.

Policijski komisar Philadelphie Kevin Bethel je medijem povedal, da je bil mladoletni strelec oborožen s pištolo, ki je ni hotel izpustiti iz rok kljub pozivom policista, ki ga je potem ranil in so ga odpeljali v bolnišnico.

Bethel je povedal, da se je očitno zgodil spor med dvema skupinama mladih, incident pa ni povezan s praznovanjem.

»Medtem, ko bi morali praznovati, se sedaj člani muslimanske skupnosti soočajo s še enim nesmiselnim streljanjem. Molim za žrtve, njihove družine in celotno muslimansko skupnost v Philadelphii,« je dejala vodja večine v mestnem svetu Katherine Gilmore Richardson, je poročala lokalna izpostava televizije Fox.