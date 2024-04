Na včerajšnjih južnokorejskih parlamentarnih volitvah je zmagala opozicija. Zbrana okoli sredinske liberalne Demokratske stranke je po prvih projekcijah dobila okoli 190 poslancev v parlamentu s 300 sedeži. Konservativna Stranka ljudske moči, ki ji pripada predsednik države Yoon Suk Yeol, pa se bo morala zadovoljiti z okoli sto poslanci. Sicer je že doslej imela z zavezniki samo 114 poslancev. Uradni rezultati bodo znani danes.

Mnogi komentatorji menijo, da so bile te volitve referendum o predsedniku Yoonu, ki je po ustavi na čelu vlade. A v naslednjih treh letih, kolikor mu je še ostalo do konca mandata, ne bo mogel izpeljati svojega konservativnega programa, s katerim poskuša med drugim povečati rodnost. Južna Koreja je z 0,7 otroka na žensko na svetu na zadnjem mestu po stopnji rodnosti, Italija, ki je zadnja v EU, ima na primer 1,24 otroka na žensko, Slovenija pa 1,55.

Večinski sistem naklonjen opoziciji

Opozicija je že doslej imela večino v parlamentu (opozicija je zato, ker nima predsednika države) in bo tako še naprej imela v rokah zakonodajno oblast ter odločanje o proračunu. Pravzaprav bi lahko prišlo do blokade političnega odločanja, saj predsednik lahko izda veto na zakon, ki ga je sprejela absolutna večina poslancev. Parlament lahko potem ta veto izniči le z dvotretjinsko večino. Če pa bi opozicija dosegla to večino, torej 200 in več poslancev, kar je sicer malo verjetno, pa bi se lahko lotila tudi ustavnih reform ali celo že v okvirih sedanje ustave odstavila predsednika Yoona. Pomembno orožje predsednika Yoona proti parlamentu pa so referendumi, saj jih lahko organizira o čemer koli, kadar hoče.

Volilna udeležba je bila 66-odstotna, najvišja v zadnjih 30 letih. Svoj glas je oddalo 29,4 milijona Južnih Korejcev. Večja volilna udeležba je šla v prid opozicijski Demokratski stranki, ki je sicer precej izenačena z Yoonovo konservativno Stranko ljudske moči. A ker je od 300 poslancev 254 izvoljenih po enokrožnem volilnem sistemu, podobnem britanskemu, bi lahko opozicija imela z nekaj odstotki več glasov veliko več poslancev kot predsednikova stranka, morda celo dvakrat več. Preostalih 54 poslancev se voli po proporcionalnem sistemu, kar je priložnost za manjše stranke.

Stavka zdravnikov

Južni Korejci so glasovali za opozicijo tudi zato, ker so nezadovoljni zaradi naraščanja cen hrane. Yoon pa tudi ni poskrbel za večje zaposlovanje v zdravstvu, kjer primanjkuje osebja. Kriv naj bi bil tudi za stavko zdravnikov. Poleg tega so vodilni v njegovi stranki obtoženi korupcije. Njegovi soprogi pa se očita, da je od ameriškega predsednika Joeja Bidna prejela dragoceno ogrlico s safirji. A tudi opozicija ni brez madeža korupcije.

Kot uspeh pa Yoonu nekateri pripisujejo utrjevanje zavezništva z ZDA in Japonsko proti Kitajski in Severni Koreji, kar pa ni moglo pomembneje vplivati na volilce.