Stavkajoči ob dodaten zaslužek, a ne vsi

Letošnjo rekordno dolgo stavko zdravnikov spremljajo tudi umiki soglasij za nadurno delo. V nekaterih zavodih so se na tako potezo zaposlenih odzvali s preklici soglasij za njihovo popoldansko delo pri drugih delodajalcih, a so prakse zelo neenotne. Tudi sistemske omejitve popoldanskega prehajanja osebja, ki so jo obljubljale oblasti, še ni.