V nedeljo so slovenske rokometašice z visoko zmago proti Italiji v ljubljanski dvorani Kodeljevo potrdile nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Popolnoma drugačna zgodba jih od danes do nedelje čaka v Nemčiji, kjer bodo njihove glavne konkurentke za nastop na olimpijskih igrah v Parizu domače rokometašice in Črnogorke.

»Tekmo z Italijankami smo izkoristili tudi kot pripravo na tekmo proti Nemčiji. Preizkusili smo večino taktičnih zamisli, nekaj smo jih še prihranili. Po dveh visokih porazih s Francijo smo potrebovali podobno tekmo, da igralke spet pridobijo zmagovalno miselnost, ki so jo imele na zadnjem svetovnem prvenstvu,« se je selektor slovenske ženske reprezentance Dragan Adžić na kratko dotaknil devete uvrstitve na evropska prvenstva.

Črnogorke redno na OI

Osemkrat so do zdaj slovenske rokometašice igrale tudi na svetovnih prvenstvih, na obeh tekmovanjih je njihova najboljša uvrstitev osmo mesto, nikoli pa še niso nastopile na olimpijskih igrah. Prav tako v njihovi skupini to še ni uspelo Paragvajkam, ki so bile decembra na SP 29., Nemke na svoj peti nastop čakajo vse od Pekinga leta 2008, medtem ko so Črnogorke igrale na zadnjih treh olimpijskih turnirjih. Na prvem leta 2012 so v Londonu prav pod vodstvom Adžića osvojile srebrno kolajno, v Riu de Janeiru so bile enajste, pred tremi leti v Tokiu pa šeste.

»Nemčija je bila na zadnjih petih velikih tekmovanjih vedno med najboljšimi osmimi ekipami. Gre za reprezentanco v vzponu, ki ima na vseh igralnih mestih velik potencial, vendar se z njo da igrati. Domač teren je na takšnih turnirjih lahko tudi negativen dejavnik. Pred leti sem s Črno goro v Franciji premagal Francijo in Dansko na Danskem in nič ne bi imel proti, če bi se to ponovilo. Vemo, da bo težko, da bodo Nemke ekstremno motivirane, telesno so odlično pripravljene, vendar verjamem, da imamo vse odgovore na njihovo igro,« je pred današnjo tekmo z Nemkami prepričan slovenski selektor.

Verjamejo v uspeh

»Analizirali smo nekaj obračunov Nemk. V zadnjem času niso igrale kake močne tekme, se je pa videlo, da igrajo hiter, poleten rokomet, vidi se, katero kombinatoriko uporabljajo. V zadnjih letih se res nismo velikokrat spopadle z Nemčijo, glede tega nam je Črna gora bližje, vendar se srečujemo z igralkami po klubih, tako da individualne kvalitete poznamo. Upam, da imamo pravi recept za to, da jih ustavimo,« je svojega selektorja dopolnila Tamara Mavsar, ki bo prav proti Nemčiji igrala svojo stoto tekmo za slovensko reprezentanco.

»To bodo tri izmed najpomembnejših tekem v naših karierah, čeprav si ne smemo nalagati dodatnega pritiska. Naj bo to privilegij, čast, ki smo si jo zaslužile. Vendar se s tem se ne smemo zadovoljiti. Vemo, kako velike možnosti imamo, da se uvrstimo v Pariz. Vsaka igralka daje maksimum in verjamem, da nam bo uspelo,« pa se današnje tekme že veseli kapetanka Ana Gros, ki je s 732 goli tudi najboljša strelka na večni lestvici slovenske ženske reprezentance.

Ob turnirju v Nemčiji bosta še dva turnirja olimpijskih kvalifikacij. V Debrecenu se bodo merile Švedska, Madžarska, Kamerun in Japonska, v Torrevieji pa Španija, Nizozemska, Češka in Argentina. Napredovanje v Pariz, kjer imajo mesto že zagotovljeno Francija kot gostiteljica, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola in Brazilija, prinašata prvi dve mesti.