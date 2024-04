Država, v kateri zadnje mesece doživljajo največ preplahov zaradi nevarnosti morilskih napadov v šolah, je Francija. Zlasti od lanskega oktobra dalje na policijo in druge odgovorne organe prihaja množica lažnih sporočil o podtaknjeni bombi v osnovni ali srednji šoli. Tako se je po nepotrebnem mobilizirala policija in evakuirala učence. V času vse hujših napetosti na Bližnjem vzhodu sta se strah in panika brez pravega razloga širila po Franciji, ki je že tako pogosto tarča islamističnih terorističnih napadov, 13. novembra 2015 na primer je v njih v Parizu umrlo 138 ljudi, 14. julija 2016 pa v Nici 84 ljudi.

Sicer je v Franciji do takšnega pojava lažnih preplahov v manjši meri prihajalo že v prejšnjih letih, in sicer po terorističnih napadih, zlasti v obdobju mature. Tokrat se je epidemija lažnih preplahov zgodila po terorističnem napadu v imenu Islamske države 13. oktobra 2023 v srednji šoli v Arrasu, mestu na severu Francije, ko je 20-letni Mohamed Mogouchkov, po rodu Čečen, z nožem ubil profesorja književnosti, tri ljudi pa ranil. Teden dni zatem je sedanji 35-letni premier Gabriel Attal, ki je bil tedaj še šolski minister, po televiziji izjavil: »Od začetka šolskega leta je bilo doslej že 299 lažnih preplahov o podtaknjeni bombi v šolskih zgradbah. Samo danes jih je bilo 75! Začelo pa se je s terorističnim napadom v Arrasu.« Povedal je še, da so več deset avtorjev lažnih napovedi prek elektronske pošte, SMS-sporočila ali telefonskega klica že prijeli: »Gre za učence, stare enajst, dvanajst, trinajst ali štirinajst let.« Najbrž se je kakšen med njimi ustrašil testa, predvsem pa gre za objestnost.

Poleg šol na udaru tudi železnica, letališča …

Večinoma so lažna sporočila prišla na naslov moncommissariat.fr (mojapolicijskapostaja.fr). Znan je primer, ko je mladi huligan na to spletno stran poslal elektronsko pismo, v katerem je zapisal, da je slišal moška, ki sta govorila o bombi na hodniku gimnazije, in policija je takoj izvedla evakuacijo več kot tisoč gimnazijcev.

Lažni preplahi zaradi podtaknjene bombe pa so se v zadnjih mesecih pojavljali tudi na letališčih in železniških postajah, tako da so letala in vlaki zaradi evakuacij potnikov zamujali več ur. V Versajski palači pa je bilo v enem tednu kar sedem lažnih alarmov. Vsakič je policija izvedla evakuacijo in za dve uri zaprla ta nekdanji sedež francoskih kraljev. Mnogi obiskovalci so obupali in dejali, da bodo palačo obiskali, ko bo konec tovrstnih neslanih šal. To se je zgodilo, ko je policija prijela 37-letnega duševno motenega osumljenca.

Večinoma pa so storilci otroci. Na območju Grenobla na primer je 12-letni fant poslal lažno sporočilo o podtaknjeni bombi v sedmih šolah, v Normandiji je 17-letni gimnazijec na tak način dosegel evakuacijo 24 šol in v jugovzhodnem pariškem predmestju se je s 15 šolami zabavala skupina sedmih, starih od 13 do 16 let.

Januarja pa je policija v mestecu Laval prijela 13-letnega osnovnošolca, ki je priznal, da je po vsej Franciji širil lažne preplahe o podtaknjeni bombi, tudi na letališčih, železniških postajah in uredništvih časopisov. »Najbrž je povzročil več sto lažnih preplahov po vsej Franciji,« pravi tožilec Philippe Astruc. Menda pri tem ni imel političnih in verskih vzgibov, je pa duševno neuravnovešen. Svoj naslov na spletu in lokacijo je zelo dobro zakril, a policija je s pomočjo strokovnjakov in mednarodnim sodelovanjem ugotovila, za koga gre.

Visoke kazni za lažni alarm

Policija za vsak lažni alarm začne preiskavo, pri kateri si pomaga zlasti s telefonskimi operaterji in ponudniki interneta. Tudi če je storilec še tako tehnično spretno prikril svojo identiteto in lokacijo, ga vsaj po nekaj tednih običajno odkrijejo, lahko pa že v nekaj urah­.

Storilcem takšnega kaznivega dejanja v Franciji grozi do tri leta zapora in do 45.000 evrov kazni. Pravosodni minister Eric Dupont Moretti pa je 18. oktobra, ko so bili lažni preplahi hkrati na kar enajstih francoskih letališčih, ves besen storilcem obljubljal hude kazni, dodal pa je: »Otrokom sporočam, da bodo poleg njihovih staršev, ki bodo morali plačati škodo, tudi oni strogo kaznovani!« Hkrati je poudaril, da velika večina lažnih preplahov nima nobene povezave z islamističnimi terorističnimi napadi in eksplozivno situacijo na Bližnjem vzhodu.