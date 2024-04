Državniški obisk japonskega premierja v Washingtonu, se osredotoča na krepitev obrambnih vezi pred Kitajsko. »Prvič doslej bodo Japonska, ZDA in Avstralija vzpostavile omrežje zračnih izstrelkov in obrambne infrastrukture,« je dejal Biden.

»Naše zavezništvo z Japonsko je po naravi povsem obrambno. Gre za obrambno zavezništvo in to, o čemer sva govorila danes, izboljšuje naše sodelovanje in gre povsem le za obrambo in pripravljenost,« je dodal.

Kishida je medtem pozval k miru in stabilnosti v Tajvanski ožini. »Poudarjamo pomen miru in stabilnosti v Tajvanski ožini in potrjujemo stališče spodbujanja mirne rešitve vprašanj na obeh straneh ožine,« je dejal japonski premier v času, ko napetosti med Kitajsko in Tajvanom naraščajo.

Biden je na novinarski konferenci uvodoma opozoril, da Iran grozi z napadom na Izrael, na konferenci pa je odgovarjal tudi na vprašanja o Ukrajini, inflaciji v ZDA, carinah na uvoz jekla in Gazi, kakor tudi o napetostih, ki jih povzročata Severna Koreja in Kitajska.