Kolesarski šport se razvija z razvojem opreme, ki pa je v tem trenutku na takšni ravni, da na dirkah najvišjega ranga skrbi za nepotrebne poškodbe. Pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) so zaskrbljeni, saj so med najbolj poškodovanimi najboljši kolesarji na svetu. »Način dirkanja se je spremenil. Danes vsi želijo voziti v ospredju, tako da se najhujši padci dogajajo tam in ne več v ozadju kot nekoč,« je razloge, da so se na dirki po Baskiji v nekem trenutku na tleh znašli trije najboljši kolesarji na dirki, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepole, za SOS odmev opisal slovenski kolesarski strokovnjak Martin Hvastija.

​​Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard sta po hudem padcu že prestala operacijo ključnice, slovenski šampion se na srečo ni huje poškodoval. »Operacija je bila uspešna. Spremenili so se le moji kratkoročni načrti, dolgoročni zagotovo ne,« je nesrečo pozitivno prenesel ​Remco Evenepoel,​ki verjame, da bo povsem pripravljen za nastop na letošnji dirki po Franciji. »Operacija je bila uspešna, a je čas rehabilitacije za zdaj neznan. Jonas bo na Touru nastopil le, če bo stoodstotno pripravljen,« so sporočili iz Dančeve ekipe Visma-Lease a Bike.

Za večino padcev krivi kolesarji sami

»Varnost kolesarjev je prva tema za nas v Mednarodni kolesarski zvezi in za vse, ki delujejo v tem športu ta trenutek,« je za Cyclingnews dejal predsednik UCI David Lappartient​, ki je bil po grozovitem padcu na dirki po Baskiji najbolj vesel, da se ni ponovila tragična zgodba iz lanskega leta, ko je na dirki po Švici umrl Gino Mäder. Tokrat jo je najhuje skupil Jay Vine, ki se je tudi že oglasil na družbenih omrežjih: »Zelo čustveni dnevi so za menoj, odkar sem naredil prve korake. Kar težko verjamem, da se bom lahko spet igral s svojimi otroki. Čaka me dolg proces okrevanja, a sem vesel, da ga lahko začnem.« Avstralec je bil pri svojem zapisu zelo iskren in čustven ter je še enkrat povedal, da bi se njegova poškodba treh zlomljenih vretenc lahko končala veliko huje.

Kot razlog za številne padce v zadnjem obdobju nekdanji kolesarji navajajo predvsem kolutne zavore. »Ne gre zato, da bi bilo z njimi kaj narobe. Ampak zaradi reakcije kolesarjev v skupini, ki je naravna, nato namesto enega pade še naslednjih 15 kolesarjev, saj so zavore predobre in delujejo predobro. Seveda so zaradi njih tudi hitrosti v ovinkih prevelike,« je prepričan Martin Hvastija, ki pozna tudi rešitev, »te zavore potrebujejo sistem ABS.« »Ustanovili smo skupino SafeR in preučili zadnje nesreče. Za približno polovico so zanje krivi kolesarji sami, pri drugi polovici vplivajo drugi dejavniki,« je prve korake k varnosti opisal šef UCI David Lappartient. »Razmišljamo o uvedbi kartonov, da bi se nevarno početje lažje beležilo in sankcioniralo,« je pojasnil.

Drugi razlog, ki je neposredno povezan z zavorami, so velike hitrosti. »Razvoj koles je šel v to smer. Kolesarji sami od sebe ne bodo vozili počasneje, lahko pa bi se postavilo nekaj pravil. Največ hitrosti se je pridobilo pri razvoju obročev,« na to temo doda Hvastija.

Vsak ščitnik predstavlja tudi oviro

Da je v profesionalnem kolesarstvu treba nekaj storiti na področju varnosti, je prepričan tudi prvi mož največje dirke na svetu Francoz Christian Prudhomme. »Edina dobra stvar padcev v tej sezoni je, da se ni zgodilo najhujše in da se veliko razmišlja o spremembah,« je povedal Christian Prudhomme, ki je najbolj zaskrbljen nad tekmovalnimi dresi. »Pri padcih Wouta van Aerta, Jonasa Vingegaarda in Steffa Crasa se je videlo, da dres ne ščiti kolesarjevega telesa,« je Francoz opozoril na slike raztrganih dresov in trdil, da hrbtenica nujno potrebuje boljšo zaščito. Nad raztrganimi dresi je začuden tudi Hvastija, ki se še kako dobro spominja, da so bile včasih ob padcu poškodbe na dresih veliko manjše.

»Cestni kolesarji skrbijo za vsak gram in aerodinamiko. Gorski kolesarji oziroma spustaši uporabljajo zaščite za hrbet, nekaj takega bi se lahko uvedlo tudi v cestnem kolesarstvu. Je pa tako, da vsak ščitnik onemogoči normalno gibanje. Vsi si ta ščitnik zdaj vstavijo pred spustom, saj je poganjanje z njim zelo oteženo. Potem je pri cestnem kolesarstvu tukaj še velika težava, da so po pet ur na soncu in pod ščitnikom postane zelo vroče,« so nam uporabniško izkušnjo uporabe ščitnika za hrbet na kolesu predstavili v specializirani trgovini Grašca.

*** 11 kolesarjev od najboljših 20 na svetovni kolesarski lestvici se je letos že poškodovalo.