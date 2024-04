​Spektakel v Madridu pred 77.000 gledalci je upravičil sloves finala pred finalom, v katerem je branilec naslova Manchester City vse tri gole dosegel s streli zunaj kazenskega prostora. To je bila tekma preobratov, v kateri so gledalci uživali, saj je imela vse najboljše, kar lahko ponudi nogomet. Mancehster City je vodil že po 108 sekundah, Real je uprizoril preobrat po desetih minutah z dvema gola v dobrih dveh minutah. V drugem polčasu so gledalci videli tri zadetke, ki so bili vsi neubranljivi. Angležem je uspel preobrat z izjemnima streloma Fodna pod stičišče prečke in vratnice ter Gvardiola z desno nogo, ki je njegova slabša, Real pa je odgovoril z izjemnim zadetkom Valverdeja iz voleja.

​Rüdiger je Haalanda naredil nevidnega

»Gol za izenačenje je pomemben za povratno tekmo. Po hitro prejetem golu je bilo najbolj pomembno, da smo vedeli, kako se z dvema goloma vrniti v igro. Škoda, da smo po vodstvu z 2:1 popustili v ritmu. Bila je odlična tekma. V Manchester bomo šli lačni uvrstitve v polfinale,« je povedal igralec Reala Federico Valverde.Trener Reala Carlo Ancelotti, ki je Angleže presenetil s tem, ko je Rodryga postavil na levo krilo, je dodal: »Bila je zelo uravnotežena tekma. Obe ekipi sta igrali do skrajnosti svojih meja in remi je pravičen. Izkoristili smo našo sposobnost igranja na hitre protinapade. Želeli smo si prednosti pred povratno tekmo, vendar moramo biti zadovoljni z opravljenim delom. Če bomo predstavo ponovili na povratni tekmi, imamo možnosti za napredovanje.«

Ancelotti je vodil 200. tekmo v ligi prvakov. Do rekorda je prišel v 21 sezonah z osmimi ekipami: Parma (šest tekem), Juventus (10), Milan (73), Chelsea (18), PSG (10), Bayern (12), Napoli (12) i Real Madrid (59). Izkupiček je 114 zmag, 45 remijev in 41 porazov. »To je velik dosežek. Spomnim se prve tekme proti Sparti iz Prage, ko sem bil na klopi Parme. Veliko mi pomeni, da sem prišel do 200 tekem. Uspeh je toliko let preživeti v nogometu, še posebej pri moji starosti,« je povedal 64-letni Ancelotti.

V igri Manchestra Cityja je bilo očitno, kako zelo manjka vezist De Bruyne, ki ni igral zaradi zdravstvenih težav, saj je bruhal, ko je pred tekmo prišel v slačilnico. Tako je napadalec Haaland, ki mu je ves čas za ovratnik dihal robustni branilec Rüdiger, ostal brez uporabnih žog. »Začeli smo dobro, vendar je proti Realu težko, ker se odlično brani, hkrati pa je zaradi hitrosti nemogoče nadzorovati njegove prehode v v protinapade. Ko smo zaostajali z 1:2, so igralci izgubili veliko žog, ki jih običajno ne. V drugem polčasu smo pokazali vse naše odlike, saj smo bili veliko bolj zbrani in smo dosegli dva fantastična gola. A na tem stadionu se čas, ko vodiš, vleče kot večnost. Verjamem, da lahko s podporo navijačev na povratni tekmi zmagamo,« je menil trener gostov Pep Guardiola.

​Bayern je končno deloval kot ekipa

Tudi Bayernu je na gostovanju v Londonu uspel preobrat, saj je Arsenal povedel, nato pa sta gola za Bavarce dosegla Gnabry in Kane iz enajstmetrovke. V drugem polčasu je Arsenal iztržil remi z zadetkom Trossarda. »Zame je bila to ena največjih tekem v karieri, saj sem bil dolga leta član Tottenhama. Srečen sem, da sem z realizirano enajstmetrovko pomagal ekipi. Delovali smo kot ekipa, ki je pokazala strast in povezanost. Glede na to, da smo igrali v gosteh, je bila to popolna tekma za četrtfinale lige prvakov. Sanjam o igranju v finalu lige prvakov na Wembleyju,« je po tekmi povedal angleški napadalec Bayerna Harry Kane, ki je nočna mora za Arsenal. Na 20. tekmi proti klubu, za katerega je igral kot otrok, je dosegel že 15. gol. Arsenal je besen, saj je prepričan, da je bil v zadnji akciji na tekmi oškodovan za enajstmetrovko. »Zelo sem ponosen na ekipo. V Münchnu imamo možnosti za zmago, saj bomo še boljši, kot smo bili v Londonu,« je optimist trener Arsenala Mikel Arteta. x

*** Bila je zelo uravnotežena tekma. Obe ekipi sta igrali do skrajnosti svojih meja in remi je pravičen. Izkoristili smo našo sposobnost igranja na hitre protinapade. Carlo Ancelotti, trener Reala Madrid

Semafor evropskih lig Liga prvakov Četrtfinale, prve tekme: Arsenal – Bayern 2:2 (1:2, Saka 12, Trossard 76; Gnabry 18, Kane 32/11m), Real Madrid – Manchester City 3:3 (2:1, Dias 12/avtogol, Rodrygo 14, Valverde 79; Silva 2, Foden 66, Gvardiol 71), povratni tekmi 17. aprila ob 21. uri, sinoči: PSG – Barcelona, Atletico Madrid – Borussia Dortmund (povratni tekmi 16. aprila). Polfinale (prvi tekmi 30. aprila in 1. maja, povratni 7. in 8. maja): Arsenal/Bayern – Real Madrid/Manchester City, Atletico Madrid/Borussia Dortmund – PSG/Barcelona. Liga Evropa Četrtfinale, prve tekme, danes ob 21. uri: Milan – Roma, Bayer Leverkusen – West Ham, Benfica – Marseille, Liverpool – Atalanta. Konferenčna liga Četrtfinale, prve tekme, danes ob 18.45: Olympiacos – Fenerbahče, Plzen – Fioretnina, ob 21. uri: Aston Villa – Lille, Brugge – PAOK.