Kaj je razlog za rožljanje z orožjem? Gotovo tudi v dedni zasnovi ponosne, najnaprednejše, zahodne civilizacije. Razcvet le-te se je začel pred dobrimi petsto leti s krvavim osvajanjem pravkar odkrite ameriške celine. Naši zahodni predniki so v dveh ali treh stoletjih domala iztrebili domorodce. Od meča, »uvoženih« bolezni in zasužnjevanja je umrlo na milijone Indijancev. Trend se je nadaljeval v naslednjih stoletjih, ko so evropski kolonizatorji podjarmili še afriške in številne azijske države in njihove narode. Tok surovin, zlata in suženjske delovne sile je stoletja tekel v smeri zahodne Evrope in severne Amerike. V pogojih visoke preskrbljenosti z naropanim bogastvom so na Zahodu nastali ugodni pogoji za tehnološki preboj. Nastanek in razvoj industrijske revolucije je Zahodu omogočil tehnološko prednost pred ostankom sveta.

S sklicevanjem na pravo in pravni sistem, ki si ga je izmislil Zahod, z licenčninami in patenti in nenazadnje z vojaškimi posredovanji je Zahod ne le zadrževal, ampak tudi povečeval razliko v kvaliteti življenja.

Za finale si je Zahod izmislil še podnebno agendo, s katero preprečuje razcvet manj razvitim državam, ki posedujejo še staro tehnologijo (sam Zahod je z uporabo stare tehnologije v preteklosti že dodobra onesnažil svet) z večjo polucijo toplogrednih plinov. Tehnološka razlika med Zahodom in ostalim svetom bo na ta način ostala zacementirana. Tudi ameriški dolar kot svetovna valuta je sredstvo, s katerim račun za stroške svojega imperija (preko 700 vojaških baz imajo ZDA širom po svetu) Američani prenašajo na ves svet.

Vpeljane prednosti Zahoda, s katerimi se še naprej izkorišča svetovni Jug, kljub vsemu niso bile dovolj. Nujno je bilo zahodni razsipnosti z resursi najti nove vire. S pojavom korone se je okrepila svetovna farmacevtska industrija. Z vpeljavo nekaj vojn se krepijo dobički vojaške industrije. Države, ki plačujejo spopad, svoja proračunska sredstva namenjajo kupom bleščečega železja, ki nekaj ur po dospetju na fronto izgubi svoj lesk, skupaj s cvetom mladosti, s stotisočimi mladimi fanti, ki gorijo skupaj z železjem. Vse skupaj izključno zaradi tega, ker se že zdaj prebogate elite vseh vojskujočih strani ne morejo sporazumeti okoli delitve kolača.

Hkrati poteka spopad na vsaj treh ravneh. Zgoraj opisani spopad med bogatim severom in revnim jugom ni edini spopad. Tudi znotraj držav tehnološko razvitega zahoda poteka spopad, v katerem Veliki hegemon izkorišča svoje zaveznice, vazalne države. Samo opazujemo lahko, kako tehnološki velikan, bogata Nemčija, kleca pod ameriškimi pritiski. In z njimi druge države, vključno z našo. In tu je še tretji spopad znotraj suverenih držav, tudi znotraj ZDA. Tudi veliki hegemon ima nekoga, ki je nad njim in hkrati nad vsemi nami. To so zdaj že vse manj tajna društva, ki s svojo kapitalsko in politično močjo v resnici usmerjajo svet po svoji volji.

In kaj ob silni moči velikih lahko naredimo Slovenci? Nehajmo se sprenevedati in jadikovati, da ne moremo narediti nič. Poslušajmo svoj notranji glas, glas morale in etike, glas razuma, in ga povzdignimo zoper svetovno hegemonijo. Če bomo dovolj slišni, se bo tudi naša politična elita nehala sramotiti in bo morda manj vazalna.

Rado Krušič, Žalec