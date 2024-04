Mengeški občinski svet je pretekli teden potrdil investicijsko dokumentacijo za nov vrtec, s katerim želi občina dolgoročno rešiti prostorsko problematiko Vrtca Mengeš po lanskih katastrofalnih poplavah. Te so prizadele dve izmed treh enot Vrtca Mengeš, 300 otrok pa so tako razselili na sedem začasnih lokacij. Nekatere od teh lokacij so v občinski lasti, za druge, ki so v zasebni, občina plačuje najemnino.

Kot je na seji občinskega sveta povedal župan Bogo Ropotar, na občini hitijo s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in dokumentacije za novogradnjo na zemljišču, ki ni poplavno ogroženo. Gre za kmetijsko površino v južnem delu Mengša (zemljišče leži pri prvem rondoju na levi strani), na kateri načrtujejo 16-oddelčni vrtec, najverjetneje v modularni izvedbi, saj želijo, da otroci ustrezne prostore dobijo čim prej, je takrat poudaril župan. Občina je za 400.000 evrov odkupila kmetijsko zemljišče, s pomočjo lani sprejetega zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki omogoča, da v primerih, ko zazidljivih zemljišč ni na razpolago, občine te probleme rešujejo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in tako imenovanim »OPPN za obnovo«. »S tem zakonom bomo lahko spremenili namembnost kmetijskega zemljišča in zagotovili dolgoročno rešitev za izvajanje predšolske vzgoje,« je pojasnil Urban Kolar, direktor občinske uprave, in dodal, da bodo začasno rešitev prostorske stiske reševali z najemom modularnih bivalnih enot, v katerih bodo, kot je dodal Kolar, do izgradnje novega vrtca najmanj šestim skupinam nudili primernejše prostore kot na trenutnih lokacijah. »Modularne enote bodo nameščene ob Vrtcu Sonček, na voljo pa bodo predvidoma že v začetku maja.«

Naložba vredna dobrih osem milijonov evrov

Če bo šlo po optimalni časovnici, si na občini želijo, da bi gradbeno dovoljenje za nov vrtec pridobili že v poletnih mesecih. V tem primeru bi dela lahko stekla že septembra. Na pridobitev gradbenega dovoljenja za nov vrtec računajo poleti, v septembru pa na začetek del. Zaključek naložbe, ki bo po njihovih ocenah stala dobrih osem milijonov evrov, so v investicijski dokumentaciji predvideli spomladi prihodnje leto. Trenutno imajo zagotovljenih nekaj manj kot tri milijone evrov. Kot je še povedal župan, se ob intenzivni izdelavi dokumentacije posvečajo tudi virom financiranja; med drugim nameravajo kandidirati na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtce in šole, ki naj bi ga letos objavilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, vsaj za štiri milijone evrov bo treba vzeti tudi posojilo. Občina ima tudi že pripravljen razpis za izvajalca del.