Na jugu stanovanjske soseske Novo Brdo ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije v lasti nepozidano zemljišče, na katerem je po občinskem podrobnem prostorskem načrtu predvidena gradnja nestanovanjske stavbe. Ta naj bi z raznolikim javnim programom dopolnila stanovanjsko sosesko Novo Brdo republiškega in ljubljanskega sklada s 670 stanovanji. Čeprav je sklad gradnjo tega objekta sprva nameraval financirati s pomočjo posojila Razvojne banke Sveta Evrope (CEB), je pozneje opustil ta projekt in sredstva preusmeril v svoje druge projekte, kaže finančno poročilo sklada za leto 2021.

Leto pozneje je republiški sklad omenjeno zemljišče sklenil prodati in konec leta 2022 tudi razpisal javno dražbo. Izhodiščna cena za kompleks zazidljivih parcel, ki skupno merijo 6540 kvadratnih metrov, je bila nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, vključno z davkom na dodano vrednost.

Edini dražitelj se je umaknil

Na skladu, ki ga vodi direktor Črtomir Remec, so povedali, da se je na javno dražbo za nakup parcel prijavil zgolj en dražitelj, »ki pa ni izvedel nobenega draženja in je tudi odstopil od sklenitve prodajne pogodbe«. Kdo je bil ta dražitelj, na skladu niso povedali, zagotovili pa so, da je sklad zadržal varščino v višini deset odstotkov izklicne dražbene cene.

Po tem neuspelem poskusu prodaje je stanovanjski sklad Mestni občini Ljubljana septembra lani poslal pobudo za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Toda, kot kaže nedavno pripravljeno letno poročilo sklada, do konca leta 2023 niso dobili odgovora občine. »Na teh zemljiščih želi sklad zgraditi objekt z 21 oskrbovanimi stanovanji in lokale z javnim programom v pritličju ter pripadajočo zunanjo ureditvijo. Zazidave po obstoječem občinskem podrobnem prostorskem načrtu sklad ne more izvesti, ker ta zajema družbeno infrastrukturo in druge obsežnejše poslovne vsebine,« je sklad pojasnil v poročilu za leto 2023. Sklad stavbe takšne namembnosti ne more graditi, »saj njegova dejavnost zajema investicije v gradnjo stanovanjskih enot, namenjenih reševanju stanovanjske potrebe ciljnih ranljivih skupin, kamor pa gradnja nestanovanjskih objektov ne sodi. Zato je tudi predmetna gradnja izključena iz posojila banke CEB,« so nam dodatno razložili na stanovanjskem skladu.

Preigravajo več idej

Kaj bo sklad zdaj storil s temi nepremičninami, še ni jasno. Tudi v prihodnje naj bi iskali ustrezne rešitve za aktivacijo omenjenih nepremičnin. »Po potrebi bo sklad tako ponovno poskušal nepremičnine prodati na javni dražbi ali zamenjati z Mestno občino Ljubljana oziroma si bo prizadeval za spremembo in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 252, ki bi skladu omogočili izvajanje lastnih projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj na tem območju, saj so potrebe v Ljubljani najvišje v slovenskem prostoru in bi s tem sklad uresničeval cilje na območju MOL,« so zagotovili.

Trenutno veljavni prostorski načrt na tej lokaciji dovoljuje gradnjo nestanovanjske stavbe z denimo gostinskimi lokali in lokali za storitveno dejavnost, banko, pošto ali pa tudi knjižnico. Občina je že pred leti načrtovala, da bo, ko bo stanovanjski sklad zgradil ta večnamenski objekt, odkupila prostor za knjižnico in tja preselila Knjižnico Grba. Leta 2022 so na občini razložili, da v sklopu soseske Novo Brdo načrtujejo knjižnico na dobrih 600 kvadratnih metrih, ki naj bi imela še 80 kvadratnih metrov veliko večnamensko dvorano. To bi lahko souporabljala tudi lokalna skupnost. Velja omeniti, da ima v primeru morebitne prodaje teh zemljišč ljubljanska občina predkupno pravico, je bilo razvidno iz pogojev javne dražbe iz leta 2022.

*** 1,5 mio. € je bila izhodiščna cena za prodajo kompleksa parcel na jugu soseske Novo Brdo, toda republiškemu skladu ni uspelo dobiti kupca. 6540 m2 meri kompleks skladovih zemljišč na jugu soseske Novo Brdo.

*** Po potrebi bo sklad ponovno poskušal nepremičnine prodati na javni dražbi ali zamenjati z Mestno občino Ljubljana oziroma si bo prizadeval za spremembo in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 252, ki bi skladu omogočili izvajanje lastnih projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj na tem območju, saj so potrebe v Ljubljani največje v slovenskem prostoru. Stanovanjski sklad Republike Slovenije