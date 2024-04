Zahteva pobude je, da mora EU storiti vse, kar je v njeni moči, da pomaga 20 milijonom žensk v uniji, ki nimajo dostopa do varnega in brezplačnega splava, so sporočili iz Inštituta 8. marec.

Pobudniki predlagajo, da EU sprejme pravno podlago za vzpostavitev finančnega mehanizma, ki bi podpiral države članice pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava vsem, ki ga potrebujejo.

»Zagotoviti želimo, da bo imela vsaka ženska pravico do brezplačnega in dostopnega splava. Vemo, da je drugačna Evropa, Evropa, ki poskrbi za vse, mogoča in želimo jo soustvarjati,« je v izjavi povedala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka gibanja Moj glas, moja izbira Nika Kovač.

Kot so še sporočili iz Inštituta 8. marec, bodo milijon podpisov začeli zbirati kmalu, saj jih želijo zbrati pred junijskimi evropskimi volitvami.

Po besedah francoske aktivistke in ene od vodij gibanja v Franciji Alice Coffin današnja registracija pomeni potrditev pomembnosti in nujnosti spremembe obstoječega stanja na področju splava v Evropi. »Registracija je velik prvi korak, a ne bomo se ustavili, dokler ne pridemo do cilja,« je poudarila.

Organizatorji pobude imajo sicer za začetek zbiranja podpisov na voljo šest mesecev, so pojasnili pri Evropski komisiji. Če bo pobuda v enem letu prejela milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih članic EU, se bo komisija morala odzvati in odločiti, ali bo ukrepala glede zahteve.