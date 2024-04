#intervju Luka Goršek, predsednik mladega foruma SD: Slovenska politika je infantilna

Predsednik mladega foruma SD Luka Goršek bo na sobotnem volilnem kongresu kandidiral za podpredsednika stranke. Ker meni, da ni dovolj zgolj pritoževati se, kako ignorantska je politika, pač pa je treba aktivno poskusiti nekaj spremeniti. Enaintridesetletni Celjan za domačo politiko pravi, da je infantilna in da že desetletje deluje po principu – naredimo javnomnenjsko raziskavo in prilagodimo svojo agendo rezultatom, v ozadju pa prevladujeta vsebinska revščina in kupčkanje z interesi. To prakso lahko po njegovem mnenju presekajo samo nove generacije politikov, tudi iz drugih strank, ki se zavedajo problemov prihodnosti.