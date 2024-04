Kot pišejo v Slobodni Dalmaciji, je 22-letni Stjepan vozil svojo sestro Katarino, absolventko medicinske fakultete, ki živi v študentskem domu v mestu pod Srđem.

Krajani so pretreseni, žalostno novico pa je objavila tudi občina Gradac na svoji Facebook strani, kjer so se od poginulih mladih poslovili številni krajani, prijatelji in znanci družine. Razglasili so trodnevno žalovanje.

Zastave bodo v tem času spustili na pol droga.

V času dneva žalovanja programov in prireditev z zabavnimi vsebinami ne bo.

Stjepan je delal v Hrvaškem avtoklubu v Pločah in njegovi prijatelji pravijo, da je bil vedno pripravljen pomagati ljudem, Katarina pa je bila srednješolka, maturantka Medicinske fakultete v Dubrovniku.

»Njihovega očeta poznam, njiju sicer nisem, a je čudovit človek in čudovita družina. Bog jim daj moč, da bodo zdržali,« je povedala gospa iz Gradca, s katero so se pogovarjali novinarji Slobodne.

Policija je sporočila, da je bil vzrok trčenja nedovoljeno prehitevanje, voznik, ki je povzročil nesrečo, 29-letna državljanka Albanije, pa je bila lažje poškodovana.

»Nesreča se je zgodila, ko je voznica osebnega vozila slovaških registrskih tablic začela nedovoljeno prehitevati vozilo pred seboj, zaradi česar je čelno trčila v osebno vozilo makarskih registrskih tablic, ki je pripeljalo nasproti,« so zapisali na policiji.

Nocojšnja tragedija je zadnja v nizu nesreč na jadranski magistrali, ki so se zgodile zaradi utrujenosti in neprevidnosti tujih državljanov, ki so ob hrvaški obali potovali iz držav južne Evrope v zahodne države in obratno, opozarjajo tamkajšnji mediji.