Še nikoli se ni v zahodni družbi toliko govorilo o spolni identiteti, in to tako na glas, kot se govori danes. Še nikoli ni bilo raziskovanje spolne identitete za mlade tako pomembno, da bi na nek način postalo tudi del mladinske subkulture. Številni izrazi, kot so transspolnost, nebinarnost, interspolnost, aspolnost in tako dalje, teh izrazov je malo morje, omogočajo posameznikom, da najdejo svojo spolno identiteto nekje vmes, med moško in žensko, ali nekje preko, kar ni zgolj moško ali žensko in kar jim je bilo pripisano ob rojstvu z njihovim biološkim spolom.

Zmedeni? Morda, toda neki tretji, neopredeljeni spol, če ga tako poimenujemo, v katerem so zajete vrste spolne identitete, postaja del našega vsakdana. Morda ste se ali se še boste srečali s straniščem, na vrata katerega ne bo pripet fantek s curkom ali deklica v krilu, ter boste zmedeni, kam vstopiti. Morda boste rezervirali letalsko vozovnico in boste poleg oznake M, Mr. (moški, gospod) in Ž, Ms., Mrs., Miss (ženska, gospa, gospodična) opazili še oznako X, none, Mx. (neopredeljeno, nič).

V vse več državah sveta je namreč tretji spol zakonsko priznan in osebe, ki se ne identificirajo s svojim biološkim spolom, lahko tudi brez zdravniških dokazil spremenijo oznako spola v svojih osebnih dokumentih v tretjega, ki ima povečini oznako x. V Evropi so take Malta, Danska in Islandija. Nekatere, med njimi Švedska, Norveška in Francija, so uvedle nov zaimek za tretji spol, ponavadi gre za nekakšno izpeljanko iz moškega in ženskega zaimka.

Nekatere države, tudi Združene države, Kanada, Argentina, Kolumbija, Avstralija, Nova Zelandija, Pakistan, Indija, Nepal, imajo možnost vpisa tretjega spola v osebni dokument, prva je to možnost leta 2013 uvedla Nemčija, toda z zdravniškim potrdilom. To namerava Nemčija letos spremeniti. Nasploh postajajo zakonodaje o spolnem priznavanju različnih identitet vse bolj vključujoče. Toda pri nas zakonodaja tretjega spola še ne priznava.

»Družbeni spol je družbeno skonstruiran, ker se spreminja skozi čas in prostor. Pred 200 leti vi z mano ne bi delali intervjuja, ker ste ženska in te pravice ne bi imeli. Tudi hlač ne bi nosili, toda norme se spreminjajo. Družbeni spol gotovo ni samo binaren, ampak je na kontinuumu. To pomeni, da ne obstaja samo en tip ženske in moške spolne identitete, temveč obstajajo različni načini, kako izražamo svojo ženskost ali moškost. Na kontinuumu pa obstaja tudi nekaj, kar gre preko tega,« pravi dr. Kuhar, profesor sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

