Hrvaški portal Telegram piše, da se je na njihovo uredništvo obrnilo več voznikov, ogorčenih zaradi ravnanja slovenskega podjetja Global Asistenca, ki za Hrvaške avtoceste (HAC, ekvivalent slovenskemu Darsu) opravlja avtovleko. Vozniki se jezijo nad tem, da naj bi zaposleni v tem slovenskem podjetju neupravičeno dolgo zadrževali njihova vozila, samovoljno spreminjali ceno storitev, jim grozili, v enem primeru pa vozilo celo dodatno poškodovali. Podobne obtožbe torej, kakršne so v Sloveniji letele na avtoprevoznika Žonto iz Celja. Skupna točka Global Asistence in Žonte? Direktorica Sendi Stopar.

Eden od ogorčenih uporabnikov storitev Global Asistence, ki se je s svojo zgodbo javil hrvaškim kolegom, je lastnik prevozniškega podjetja iz Makedonije Romeo Ristovski. Takole opisuje sodelovanje: »Poškodovana je bila samo pnevmatika na tovornjaku, prikolica pa ne. HAC je nato poklical Global Asistenco, ki so potrebovali štiri ure, da so prispeli z avtovleko. Domnevamo, da zato, ker so hoteli dodatno zaračunati nočno delo. Na pomoč so namreč prišli po 22. uri, ko se njihovo delo zaračuna 30 odstotkov več,« pravijo pri prevozniku.

»Čeprav prikolica ni bila poškodovana in bi jo lahko odvlekli do prvega parkirišča v Županji, so ponjo poslali drugo vozilo in jo skupaj s tovornjakom odvlekli vse do 200 kilometrov oddaljenega Križa pri Veliki Ludini. Pred prihodom policije pa so tovornjak izvlekli tako, da so strgali cev za vodo z vlečnimi jeklenicami, samo da bi upravičili vleko,« je bil oster Ristovski.

Iz odziva Global Asistence

Na našo prošnjo za komentar navedb hrvaškega portala nam je Samo Feštajn (lastnik Žonta d. o. o.) poslal kar povezavo na članek v hrvaščini, ki so ga objavili tudi na Telegramu; v njem navedbe označujejo kot »popolnoma napačne in skrajno žaljive.«

Sendi Stopar in Samo Feštajn niti obe omenjeni družbi nista bili nikoli vpleteni v nobeno obliko kriminala, pravijo. Vozil ne zadržujejo dlje, kot je potrebno, trdijo, navedbe o grožnjah pa da so netočne in zlonamerne, prav tako naj ne bi nikoli poškodovali strankinega vozila.

Na obtožbe Ristovskega pa odgovarjajo: »Vozilo je bilo odstranjeno s cestišča v roku po pogodbi, ki jo ima Global Asistenca Hrvaškimi avtocestami, brez odlašanja, vozilo pa so na cesto potegnili šele po opravljenem ogledu policije. Med vleko vozila ni nastala nobena škoda, je pa škoda na vozilu nastala zaradi prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo, zato so morali vozilo izvleči na cestišče.«

HAC prekinil pogodbo z Global Asistenco

S podjetjem Žonta je Dars leta 2021 prekinil pogodbo zaradi sumov ponarejanja listin za javni razpis, potem ko so jih leta 2019 kriminalisti ovadili – o tem smo pisali tukaj, – in po medijski objavi podobnih pripomb na njihovo delo, kakršne letijo danes na Global Asistenco, le da v Sloveniji.

Čeprav v Global Asistenci trdijo, da so obtožbe neupravičene, so na HAC-u potrdili naše informacije: »Hrvaške avtoceste so prekinile sodelovanje s podjetjem Global Asistenca zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.«

Še v ponedeljek je bila Global Asistenca na spletni strani HAC zapisana kot partner, a so jo vmes umaknili.

HAC so že med javnim razpisom za avtovleko na sporno prakso Global Asistence opozarjali tudi s Hrvaške obrtne zbornice: »Kot podjetje v stoodstotni lasti Republike Hrvaške preverite te informacije in zaščitite interese obrtnikov, ki svoje delo opravljajo pošteno, za poslovanje pa odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.«