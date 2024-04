Sama Salehpourja, ki je zaposlen pri podjetju Boeing že več kot deset let in je pred kratkim opozoril na težave in varnost letala 787, je podjetje zaradi njegovih izjav premestilo na drugo delovno mesto. Vseeno pa je njegove izjave resno vzela Ameriška Zvezna uprava za letalstvo, ki je uvedla preiskavo.

Salehpour je, kot je razvidno iz njegove pritožbe, naslovljene na FAA, opozoril na bližnjice v Boeingovih postopkih sestavljanja letal, zaradi katerih prihaja do prevelikega neujemanja med posameznimi letalskimi deli, to pa lahko povzroči prezgodnjo odpoved kakšnega dela brez kakršnegakoli opozorila, ustvari nevarne razmere in na koncu lahko vodi v potencialno katastrofalne nesreče.

Do obtožbe žvižgača je prišlo po januarskem incidentu, ko je letalo prevoznika Alaska Airlines Boeing 737 max 9 moralo zasilno pristati, potem ko je z njega med letom odpadel panel z vrati. Zvezna agencija za letalstvo je zaradi tega zamrznila Boeingovo proizvodnjo letal tega modela, od podjetja pa zahtevala, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti.

