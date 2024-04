Na posvetu so o prihodnosti proizvodnje mesa v laboratoriju, ki so ga pripravili v Ajdovščini, so spregovorili ustanovitelj in eden od družbenikov podjetja za razvoj in proizvodnjo mesa iz izvornih celic Tech4meat Ivo Boscarol, direktorica tega podjetja Katja Križman, biotehnolog Peter Dovč, državni svetnik, ki zastopa interese kmetov, Branko Tomažič in kandidatka za volitve v Evropski parlament Nina Strah.

Sogovorniki so si bili edini, da smo v Sloveniji tradicionalno navezani na dobro in zdravo hrano, vendar to še ne pomeni, da meso iz laboratorijev ne bo našlo poti do naših krožnikov, vendar pa je pot do tja še dolga.Strinjali so se tudi, da bo ob hitrem povečevanju svetovnega prebivalstva in podnebnih spremembah treba razmišljati o novih možnostih pridelave hrane. "Vsi imamo skupne cilje in ti so usmerjeni k temu, kako bomo zaščitili končnega uporabnika, kakšni bodo standardi, kaj lahko pričakujemo in kako bomo to dejavnost naredili komplementarno slovenskemu kmetu in ne na račun slovenskega kmeta," je dejal Boscarol.

Direktorica ajdovskega podjetja Tech4meat Katja Križman je povedala, da je tehnologija pridelave kultiviranega mesa, torej mesa iz laboratorija, šele na začetku in bo zato trajalo med pet in osem let, da bo prvo tovrstno meso poslano na trge. To zagotovo ne bo slovenski trg, saj bo za prve začetke premajhen, tako meso pa bo za slovenske potrošnike tudi še predrago.

Na posvetu je bil izražena tudi bojazen, da bi bilo lahko takšno meso nevarno za zdravje. Sogovorniki so ob tem poudarili, da je strah odveč, saj brez temeljitih analiz in nadzora kultivirano meso sploh ne bo prišlo v prodajo.