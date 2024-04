Eksplozija je v hidroelektrarni, ki jo upravlja podjetje Enel Green Power, odjeknila okoli 15. ure. Glede na prve ugotovitve je pri delu na turbini na globini približno 30 metrov izbruhnil požar, nato pa odjeknila še eksplozija. Ob tem je v elektrarno, ki leži ob akumulacijskem jezeru Suviana, vdrla voda.

V nesreči so umrli trije moški, stari 36, 45 in 73 let. Iščejo še štiri delavce. Vsi so uslužbenci zunanjega izvajalca. Po besedah gasilcev nadaljujejo iskanje, a nimajo večjega upanja, da bodo pogrešane našli žive. Spodnji predeli elektrarne so namreč deloma poplavljeni.

Sama struktura jezu je od mesta eksplozije oddaljena približno dva kilometra in ni bila poškodovana.

Hidroelektrarna leži v regionalnem parku v Apeninih, med mestoma Bologna in Firence.