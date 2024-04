Ker se higienske razmere tudi v začetku aprila niso izboljšale, bo restavracija zaprta do nadaljnjega, sporočajo z uprave za varno hrano.

Da se je zastrupila s pečenimi račjimi prsmi v restavraciji Fink&Situla, je 19. marca zaradi prebavnih težav posumila ena od gostij. Inšpektorji urada za varno hrano so naslednji dan odvzeli vzorce račjih prsi, tatarskega biftka in jajc ter brise z delovnih površin in jedilnega pribora. »Z laboratorijskimi analizami je bila v račjih prsih potrjena Salmonella Enteritidis, Listeria monocytogenes, E.coli in Clostridium perfringes, v tatarskem biftku pa Salmonela, E.coli in Clostridium perfringes. Prav tako so brisi pokazali slabo higiensko stanje delovnih površin in pribora,« so sporočili, prostore, kjer so odkrili umazanijo, pa takoj zaprli. A ker se stanje pri ponovnem nadzoru tretjega aprila ni izboljšalo, so inšpektorji do nadaljnjega zaprli še kuhinjo in pripadajoče prostore v restavraciji Situla.

Z inštituta za javno zdravje so nam sporočili, da od 19 obolelih ni bil nihče hospitaliziran ter da v tej restavraciji še nikoli niso imeli primera zastrupitve s hrano.

V restavraciji so za N1, kjer so prvi razkrili zgodbo, povedali, da so živila takoj zavrgli. »Situacija je zelo neprijetna, ne vemo, ali je bilo meso okuženo že, ko je prišlo k nam ali je šlo nekaj narobe kasneje. Odreagirali smo takoj, namesto race pa ponudili svinjsko ribico.« Lastnik objekta je Zavod Situla oziroma Društvo novomeških študentov. Njegov direktor Franci Judež pravi, da je to, koliko časa bo kuhinja še zaprta, stvar najemnika. »Za popravke z naše strani bo potrebno kakšen teden dni časa, da bodo sanirani v celoti.« Zavod Situla bo v kuhinji opravil v prihodnjih dneh dela kot so beljenje, zamenjava poškodovanih ploščic in neprimernih vtičnic za električne aparate, še pravi Judež.