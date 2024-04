Pogajanja o premirju, ki potekajo v Kairu med predstavniki Izraela in Hamasa ter posredniki, udeležuje pa se jih tudi direktor Cie William Burns, so očitno še naprej v slepi ulici. Iz Hamasa so sporočili, da izraelski predlogi, ki so jim jih prenesli katarski in egiptovski posredniki, ne ustrezajo njihovim zahtevam. Hočejo namreč trajno premirje in popoln umik Izraelcev iz Gaze. ZDA, Katar in Egipt zdaj predlagajo tri etape, prva bi bilo šesttedensko premirje, med katerim bi Hamas izpustil 42 od okoli 100 še živih talcev, Izrael pa 900 zaprtih Palestincev.

A zdi se, da izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja šesttedensko premirje ne zanima, saj bi najbrž postalo trajno in bi s tem priznal jalovost šestmesečne vojne, v kateri ni uničil Hamasa, kar je njegov glavni cilj. Tako bi najbrž padla njegova vlada in bi mu lahko začeli soditi zaradi več afer, sprožena pa bi bila tudi preiskava o njegovi krivdi za 7. oktober. Skratka, ​konec vojne brez popolne zmage nad Hamasom Netanjahuju ni v interesu.

Nakup šotorov za tiste, ki bodo bežali

Konec tedna je dejal, da je izraelska vojska uničila »19 od 24 Hamasovih bataljonov« in da je »samo še korak do zmage«. Treba bi bilo samo še zavzeti Rafo, najbolj južno mesto enklave, kjer naj bi bili v podzemnih predorih štirje Hamasovi bataljoni. Izraelska vojska namerava kupiti 40.000 šotorov za evakuacijo več kot pol milijona palestinskih beguncev. Vsega skupaj se v Rafi, ki je že več mesecev tarča napadov iz zraka, stiska več kot milijon ljudi. Menda o evakuaciji že več dni potekajo pogovori med ZDA in Izraelom.

Netanjahu je v ponedeljek izjavil, da je datum napada na Rafo že določen, a ga ni razkril. Praktično vsi po svetu, tudi ZDA, napovedani ofenzivi nasprotujejo. Povzročila bi nove številne smrtne žrtve med civilisti, humanitarna kriza z lakoto pa bi se še poglobila. Ker Izrael onemogoča vstop v Gazo zlasti tovornjakom s hrano, je francoski zunanji minister Stéphane Séjourné predlagal sankcije proti Izraelu.

Izrael ima odprtih več front

Palestinci se vračajo na svoje porušene domove v Han Junisu, ki je bil s 400.000 prebivalci pred vojno največje mesto na jugu Gaze. Konec tedna se je izraelska vojska namreč umaknila iz mesta. Menda naj bi si vojaki odpočili pred ofenzivo na Rafo. Nekateri analitiki pa menijo, da so Izraelci nastavili past Jahju Sinvarju, voditelju Hamasa, da bi se vrnil v domači Han Junis, ki bi ga nato znova obkolili in napadli. Drugi komentatorji spet trdijo, da mora izraelska vojska poskrbeti za varovanje lastne države, potem ko je prejšnji teden prvič po 7. oktobru 2023 neposredno napadla Iran, to je iranski konzulat v Damasku, in ubila enega najpomembnejših generalov iranske revolucionarne garde. Lahko pa bi šlo tudi za zbiranje sil za napad na južni Libanon, na Hezbolah.

Na Netanjahuja z zahtevami po ofenzivi v Rafi in na jugu Libanona pritiskajo skrajno desni ministri, brez katerih ne bi imel podpore 64 od 120 poslancev. Skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je bil zelo jasen: »Če bo končal vojno, ne da bi izpeljal obsežnejši napad na Rafo in premagal Hamas, ne bo mogel biti več premier.« Skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič pa je izjavil: »Povečati moramo pritisk na Hamas v Gazi, samo tako bomo lahko talce pripeljali domov in uničili Hamas.«

Z zahtevo po premirju, ki bi omogočilo osvoboditev talcev, pa v Izraelu na Netanjahuja pritiska tisoče protestnikov. Prepričani so, da tudi po šestih mesecih vojne ne bo mogel uresničiti njenega glavnega cilja – uničenja Hamasa. Menijo tudi, da Netanjahu vztraja pri vojni, ker mu to omogoča politično preživetje in ker se bo tako izognil sojenju. Zahtevajo njegov odstop in predčasne volitve, ki bi bile že šeste v petih letih in pol.

Do konca meseca o članstvu Palestine v OZN Varnostni svet ZN je napovedal, da bo do konca aprila sprejel odločitev o prošnji palestinskih oblasti, da postanejo polnopravna članica ZN, čemur se Izrael upira. Od leta 2012 ima Palestina status države opazovalke. Varnostni svet je odločitev o tem poslal stalnemu odboru za sprejem novih članic, kjer bo jasna nadaljnja usoda prošnje. Ta potrebuje zeleno luč varnostnega sveta (torej devet glasov brez veta), preden bi o njej glasovala generalna skupščina.

Nikaragva in Nemčija pred meddržavnim sodiščem Pred meddržavnim sodiščem je potekala predstavitev argumentov v primeru, ki ga je Nikaragva sprožila proti Nemčiji zaradi prodaje orožja Izraelu. Trdi namreč, da Berlin s tem sodeluje v genocidu. Nemčija je včeraj odgovorila, da je varnost Izraela iz zgodovinskih razlogov v središču njene zunanje politike.