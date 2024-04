Živeti ob konstantnem oranžnem alarmu

Marsikateri osnovnošolec je danes ostal doma. V posameznih razredih osnovne šole, v kateri so se pred kratkim soočali s hujšimi oblikami medvrstniškega nasilja, je število staršev, ki so se zaklinjali, da svojih otrok ne bodo pustili v šolo, preseglo tretjino. Kako velik delež odsotnosti bodo šole dejansko imele in v kolikšni meri prav zaradi ponedeljkovega vsesplošnega preplaha, bomo, tako kot vedno, lahko ocenjevali šele po bitki.