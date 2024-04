V finišu letošnjega tekmovanja v prvi slovenski ligi bodo pod drobnogledom tri družinske naveze, ki vodijo klube. Vsem je skupno, da jim ne gre po načrtih in so med največjimi razočaranji lige. Na čelu Kopra je družina Guberac, oče Ante je že dolgoletni predsednik kluba, sin Ivica pa je jeseni 2022 neposredno z igrišča odšel v pisarno športnega direktorja. Koper se že drugo sezono zapored ne bo uvrstil v Evropo in pri kadrovanju je bila očitna neizkušenost športnega direktorja, zato moštvo z Bonifike v letošnji sezoni vodi že četrti trener. Uspešnost Kopra bo v prihodnosti odvisna od tega, koliko besede bo imel pri izbiri okrepitev novi trener Oliver Bogatinov, ki okolje in klub dobra pozna. Koper po lestvici ne more gor ali dol. Ker je Bogatinov velik zagovornik športnega boja, ne dvomimo, da bo Koper do konca igral na vso moč.

Stane Oražem predsednik Domžal že 27 let

V Domžalah imata vse niti v rokah oče Stane Oražem, ki je predsednik kluba že od leta 1997, in temperamentni sin Matej, nekdanji nogometaš kluba, ki je trenutno izvršni in športni direktor kluba. Stane Oražem je v 27 letih v funkciji predsednika kluba doživel vse mogoče. Težave Domžal, ki nazadujejo že nekaj let in so se znašle na robu boja za obstanek, so še toliko večje presenečenje glede na bogate nogometne izkušnje družine Oražem in postavljeno piramido delovanja z akademijo. Očitno se končuje obdobje, ko so Domžale služile milijone evrov s prodajo mladih igralcev in imele eno glavnih vlog v slovenskem klubskem nogometu. Potem ko je v Domžalah pogorel izkušeni trener Dušan Kosić, je njegov 33-letni naslednik Matej Podlogar velika neznanka, saj je povsem neizkušen. Trenersko pot je začel z odmevno zmago proti Bravu, a vse tri gole je ekipa dosegla s streli zunaj kazenskega prostora, potem ko je bila tekma 70 minut prava uspavanka. Prvi obremenitveni test, kaj zmore Podlogar, bo že današnja tekma z Rogaško, ki spomladi navdušuje.

Slavic novi trener Radomelj

Med tremi družinskimi navezami na čelu kluba sta v največjih težavah, ko je merilo športni rezultat, oče Matjaž in sin Grega Marinšek v Radomljah. Oče Matjaž je velik nogometni zanesenjak, sin Grega se vzpenja po klubski hierarhični lestvici in je trenutno direktor kluba. V vlogi športnega direktorja se je podpisal pod trenersko zamenjavo, da je odšel Oliver Bogatinov, eno tekmo vodil Luka Žinko (remi s Koprom), nato pa je ekipo prevzel 41-letni Darjan Slavic, kar je veliko presenečenje. Slavic je bil v Muri igralec, vodil je mladinsko ekipo, bil pomočnik trenerja v članski ekipi, ki jo je po potrebi vršilca dolžnosti vodil na treh tekmah. Radomlje, ki so kot zadnjeuvrščeno moštvo lige na robu izpada v drugo ligo, danes čaka zahtevno gostovanje pri Olimpiji. V Radomljah so sicer prepričani, da ekipa z novim trenerjem premore dovolj kakovosti za obstanek.

30. krog 1. SNL: Maribor – Mura 5:0 (2:0, Soudani 20, 24, Jakupović 68, 74, Božić 71), danes ob 14.45: Celje – Bravo, ob 16.45: Domžale – Rogaška, ob 18.45: Olimpija – Radomlje, jutri ob 16.45: Koper – Aluminij.