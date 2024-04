Airbnb garaža

Garažo so preuredili tako, da je v njej lahko bivala vsa družina. Stisnili so se, da so lahko dali v najem še zadnjo sobico v hiši. Običajen portoroški prizor iz osemdesetih let. Od turistov je bilo treba pobrati vse, kar se je dalo, in zaslužiti, kolikor se je le moglo. Nemške marke, italijanske lire, nizozemski guldni so polnili družinske proračune. Promenada je bila polna, vrtela se je glasna glasba. Gneča je bila vsepovsod in skoraj nikogar ni motila, ker so od nje neposredno ali posredno vsi imeli koristi.