Predor Grič je 350 metrov dolg predor za pešce v središču Zagreba, pod zgodovinsko sosesko Grič (imenovano tudi Gradec ali Gornji Grad), po kateri je dobil ime. Sestavljen je iz osrednje dvorane, ki je z dvema prehodoma povezana z Mesničko ulico na zahodu in Ulico Stjepana Radića na vzhodu, proti jugu pa se raztezajo še štirje prehodi. Leta 2016 so predor prenovili in odprli za javnost. Danes je ena pomembnih turističnih atrakcij mesta in občasno, predvsem v adventnem času, gosti kulturne dogodke. Tovrstne gastroenološke manifestacije, kot je Zagreb Underground Wine & Walk festival, s pokušnjami več kot 200 različnih vin in kulinaričnih dobrot v predoru pod Zagrebom pa do zdaj še niso priredili.

Premierno v Zagrebu

Vodja festivala Zagreb Underground Wine & Walk je mlada podjetnica Paula Kovačić, ki je podobne dogodke spoznala na številnih potovanjih po različnih koncih sveta. Ker so ji bili zanimivi, se je odločila enega takih dogodkov pripeljati domov na Hrvaško. Festival je v prvi vrsti posvečen hrvaškim vinorodnim regijam, svoj prihod so napovedali najboljši in najbolj znani hrvaški vinarji. Od petka, 12. aprila, do nedelje, 14. aprila, se bodo obiskovalci skozi predor Grič gibali izključno enosmerno, in sicer od Mesničke ulice do Ulice Stjepana Radića. Na osrednjem trgu predora bo za dobro razpoloženje skrbel Disco Magic Band, ki bo zagrebško podzemlje spremenil v legendarni Studio 54 in ga napolnil s hiti 70. let. Na ogled bo razstava vinarstva prihodnosti, kot jo vidi umetna inteligenca, postavljen bo zabaven kotiček za​ selfije in še nekaj dodatnih presenečenj bodo pripravili.

Število vstopnic za obisk začasne vinske kleti pod Zagrebom je omejeno. Da bi se izognili preveliki gneči, bodo obiskovalci lahko vstopali ob točno določenih urah. Cena vstopnice je odvisna od izbrane ure, 25 evrov ali 30 evrov, kupite pa jo lahko prek Eventima. Cena vstopnice poleg degustacije vin, kulinaričnih dobrot in zabave vključuje tudi originalni kozarec za vino Zagreb Underground. Gre za dogodek z dobrodelno noto, saj bo šel del prihodkov od prodanih vstopnic v humanitarne namene.