Nikakršno presenečenje ni, da sta se na letošnjem ožjem seznamu znašla korejski pisatelj Hwang Sok-yong in nizozemska avtorica Jente Posthuma z romanom What I’d Rather Not Think About.

Hwang je v ožjem izboru za svoj deveti roman, preveden v angleščino, Mater 2-10, ki sta ga prevedli Sora Kim-Russell in Youngjae Josephine Bae. Roman na skoraj 500 straneh spremlja stoletje korejske zgodovine skozi zgodbo treh generacij družine železničarjevin odpuščenega tovarniškega delavca. Maya Jaggi je v svoji recenziji v Guardianu zapisala, da roman ponuja »delavski pogled na zgodovino 20. stoletja, ki je spremljala razdelitev Koreje«. Južnokorejski avtor je že tretje leto zapored v ožjem izboru za nagrado.

Čeprav je šest knjig, ki so uvrščene v ožji izbor, »implicitno optimističnih«, pa se »soočajo s sedanjo realnostjo rasizma in zatiranja, globalnega nasilja in ekoloških katastrof«, je povedala predsednica žirije in televizijska voditeljica Eleanor Wachtel. Zmagovalni avtor ali avtorica in prevajalec ali prevajalka, ki bosta razglašena na slovesnosti 21. maja v Londonu, bosta prejela po 25.000 funtov.

Erpenbeck se je v ožji izbor uvrstila s knjigo Kairos, ki jo je prevedel Michael Hofmann in pripoveduje zgodbo o odnosu, ki se odvija v času razpada Nemške demokratične republike. Čeprav je roman »mračen v svojem pogledu na ljubezen in politiko, je druženje z Erpenbeckovo strogo in brezkompromisno domišljijo poživljajoče vse do zadnje strani,« je zapisala Natasha Walter.

Brazilski avtor Itamar Vieira Junior je v ožji izbor uvrščen za svoj prvenec Crooked Plow v prevodu Johnnyja Lorenza. Roman obravnava življenje samooskrbnih kmetov v najrevnejši brazilski regiji tri generacije po odpravi suženjstva leta 1888. Njegova »poglobljena potopitev v skupnosti quilombe ponuja edinstveno okno v svet, kjer se dediščina upora in boj za pravice do zemlje prepletata skozi osebne in kolektivne pripovedi protagonistov - kar pa je perspektiva, ki je redko prikazana s tako intimnostjo in pristnostjo,« so zapisali sodniki.

Wachtelovi so se v žiriji pridružili pesnica Natalie Diaz, pisatelj Romesh Gunesekera, vizualni umetnik William Kentridge ter pisatelj, urednik in prevajalec Aaron Robertson. Žirija je ožji izbor izbrala iz dolgega seznama 13 naslovov, na katerem so bili štirje avtorji iz Južne Amerike, kar je po Roccovem mnenju pomenilo »drugi 'razcvet' latinskoameriškega leposlovja«. Dolgi seznam je bil izbran med 149 knjigami, ki so izšle v Združenem kraljestvu in/ali na Irskem med 1. majem 2023 in 30. aprilom 2024.

Selva Almada je četrta avtorica iz Argentine, ki se je uvrstila v ožji izbor in sicer z romanom Not a River, ki ga je prevedla Annie McDermott. »Zavajajoče preprost« roman o treh moških, ki se odpravijo na ribolov na reko, »počasi razkriva globok občutek slutnje in spomine na travme«, so zapisali sodniki.

Švedska pisateljica Ia Genberg pa se je uvrstila v ožji izbor z romanom The Details v prevodu Kire Josefsson, v katerem ženska, ki jo na posteljo priklene visoka vročina, ponovno obišče knjige in spomine iz svoje preteklosti. »Zaradi nelinearne pripovedi je protagonistka živa in nejasna hkrati - popolna podlaga za to prepričljivo, neverjetno natančno meditacijo o minljivosti,« je zapisala Hephzibah Anderson v Observerju.