V živo Fides: Ne vidimo razloga za prekinitev stavke, to je protest proti vladi, ki se noče pogajati

Mediacija med vlado ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je bila neuspešna. Kljub velikemu trudu mediatorjev in pogajalcev, njihovim prizadevanjem ter iskreni izmenjavi stališč, udeleženca nista uspela uskladiti rešitve stavkovnih zahtev, sta v skupni izjavi zapisala vlada in Fides: »Udeleženca se zavezujeta, da bosta še naprej nadaljevala pogajanja o stavkovnih zahtevah.«