Dodali so, da ne vidijo razloga, da bi s stavko prenehali. Na vprašanje, ali bo stavka trajala v nedogled pa so pojasnili, da se bodo pogovarjali in pogajali dokler bodo stavkali - je pa očitno, da se vlada ne želi pogajati.

Stavko torej vidijo kot protest proti vladi, ki trdno vztraja pri svojem in je nepripravljena na kompromise.

Predsednik Fidesa je na novinarsko vprašanje, kakšno podporo imajo med članstvom oz. na terenu, dejal, da je bila pred kratkim letna konferenca sindikata, kjer so jasno pokazali smernice. Prejšnji teden so imeli glavni stavkovni odbor in zaenkrat se nič ne spreminja.

Držali se bodo standardov in normativov, še vedno so aktualni preklici soglasij za nadurno delo. Preklic soglasja je sicer stvar vsakega posameznika, a na terenu vidijo, "da so ljudje začeli ceniti prosti čas" in ne zaznavajo, da bi zdravniki ponovno dajali soglasje za nadurno delo.

Sicer pa je Polh ocenil, da jim zakon o stavki slednjo omejuje v pravem pomenu besede, zato je ta tudi lahko tako dolgotrajna. Če bo sprejeta še predlagana novela zakona o zdravniški službi, bodo pri izbiri oblike stavke imeli še manj proste roke.

Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavka zdravnikov je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej.