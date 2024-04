Prva spletna oddaja Zdravnik ob 18h, ki je skupni projekt Dnevnika in družbe Aetas, je v marcu naletela na dober odziv javnosti. V prvi oddaji se je voditeljica Vanja Badovinac z izr. prof. dr. Damjanom Osredkarjem, predstojnikom Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, pogovarjala o redkih boleznih.

Pogovor si lahko ogledate na spletni strani www.zdravnikob18h.si ali na Dnevnikovem YouTube kanalu.

Stara vprašanja, nove dileme

Varna spolnost in zaščita pred neželeno nosečnostjo sta le dve od številnih skrbi večine žensk. Čeprav se zdi, da je o tem že vse napisano in povedano, se v naši družbi ponovno zastavljajo vprašanja o spolnosti in načrtovanju otrok, ki so se zdela že pozabljena. Mlade ženske so pogosto (ponovno) postavljene pred dilemo izbire ustrezne kontracepcije, pa tudi dostopnosti do nje. Kakšen vpliv ima kontracepcija na telo in zdravje ženske? Kakšen odnos do izbire kontracepcije imajo ženske različnih generacij? Kako varno se pri nas vedemo v spolnosti? Na ta in še številna druga vprašanja bomo odgovorili v novi pogovorni oddaji Zdravnik ob 18h.

Vabimo vas, da vprašanja za našo sogovornico o varni spolnosti, izbiri kontracepcije ter ostalem, kar vas zanima na področju spolnosti, pošljete na elektronski naslov zdravnikob18h@dnevnik.si.

