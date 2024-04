Po dolgih dvajsetih letih je 44-letni selektor slovenskih hokejistov Edo Terglav spet stopil na led v dvorani Tivoli, zato je v smehu dejal, da se je počutil kot prvošolček, ki gre prvič v šolo. Že v četrtek bo slovenska reprezentanca ob 19. uri v Tivoliju na prijateljski tekmi gostila Avstrijo, s katero bo dan pozneje ob 18. uri igrala še v Beljaku. Do začetka svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) jo čakata še preizkusa s Poljsko (18. in 19. april) in Francijo (24. in 25. april). Vse štiri tekme bodo v gosteh.

O trenutni pripravljenosti ekipe.

Najbolj me veseli, da je energija prava. Novembra lani in februarja, na obeh reprezentančnih zborih, nismo toliko govorili o sistemu igranja. Več pozornosti smo namenili temu, kako želimo živeti kot ekipa, kako pomembno je na ledu igrati drug za drugega, in že takrat je to dobro delovalo. Zdaj so se nam pridružili še tisti, ki jih na prvih dveh akcijah ni bilo, in vidim, da so fantje to sprejeli. Vedo, kaj hočejo.

O tem, kaj slovensko reprezentanco čaka v prihodnjih dneh.

Zdaj smo v drugem tednu priprav. To je faza, ki je najnapornejša za igralce. Veliko je treningov, ponovitev, pa še tekme so pred njimi. Vem, da bodo noge težke, a zato tudi imamo 16 napadalcev in deset branilcev. Želimo videti, koliko lahko igralci zdržijo, predvsem pa, da bodo pripravljeni za prihodnji teden, ko bo intenzivnost nekoliko manjša, potem pa jo bomo pred tekmama s Francijo spet nekoliko dvignili.

O tem, kdaj se bodo reprezentanci pridružili Miha Gregorc, Žiga Jeglič, Miha Verlič in Jan Urbas, ki z Bremerhavnom igrajo v polfinalu končnice nemškega prvenstva.

V nedeljo smo videli, kako igrajo, ko so imeli na četrti tekmi pomemben delež za tretjo zmago njihove ekipe, in zdaj jih do finala končnice loči le še zmaga. Veliko se o tem pogovarjamo, vendar se ne bi radi osredotočili nanje, kajti če bodo v finalu, bo malo možnosti, da bi se nam pridružili v Italiji. Želim jim, da pridejo čim dlje, da osvojijo naslov državnega prvaka, ker resnično igrajo odlično. Pripravljeni moramo biti na vse.

O tem, ali so se vsi igralci odzvali vabilu, in zakaj na seznamu ni Žige Panceta.

Tu so vsi, ki smo jih želeli. Ob četverici iz Bremerhavna ni še vratarja Matije Pintariča, ki z Rouenom igra v finalu francoskega prvenstva. Govoril sem tudi s Pancetom, ki je izrazil pripravljenost pomagati, toda razmišljati moramo tudi o prihodnosti. Precej izkušenejših igralcev čez leto ali dve ne bo več, zato moramo čim hitreje vpeljati mlajše igralce, kajti če jim zdaj ne bomo dali priložnosti, bo nastala prevelika luknja.

O četrtkovi in petkovi tekmi z Avstrijo, ki bosta v Ljubljani in Beljaku.

Vsaka tekma do prvenstva bo za nas pomembna, čeprav bo šlo le za pripravljalne tekme. Trenutno imamo 16 napadalcev in deset branilcev, tako da bomo po tekmi z Avstrijo naredili prvi rez. Na obeh tekmah bomo videli, ali mlajši igralci lahko igrajo na tej ravni. Kdo bo prihodnji teden nadaljeval priprave, bo znano najverjetneje v soboto dopoldne. Sicer pa bomo na prvenstvo odšli s trinajstimi napadalci, osmimi branilci in tremi vratarji.

O pripravljalnih tekmah z Madžarsko (novembra lani) in Italijo (februarja), ki naj bi bili na papirju največji konkurentki za preboj v elitno divizijo.

Vse tri tekme, ena z Madžarsko in dve z Italijo, so bile zelo dobre, rezultat je bil izenačen, toda mi imamo svoje cilje, oni svoje. Italijani že pripravljajo ekipo za olimpijske igre, imajo veliko izkušenih igralcev, svoje načrte ima tudi Madžarska. Naš načrt je, da se borimo za napredovanje v elitno divizijo in tudi vključimo čim več mlajših igralcev, da jih pripravimo za naprej. Preostale tri tedne, ki so pred nami, moramo čim bolj izkoristiti, da fantje pridejo v formo, ki so jo imeli med sezono. Bo pa na prvenstvu pomembna vsaka tekma, zato smo tudi že podrobno seznanjeni z igro naših nasprotnikov.

O tem, zakaj je k strokovnemu vodstvu reprezentance priključil tudi Gorazda Drinovca.

Novembra, ko sta imela Mitja Šivic in Mitja Robar obveznosti v reprezentanci do 20 let, se nam je na turnirju na Madžarskem pridružil Gorazd Drinovec, ki ga zelo spoštujem. V Budimpešti se je izkazalo, da bi bil potreben v našem štabu, kajti več oči več vidi, in bo zagotovo dodana vrednost.

O pričakovanjih na svetovnem prvenstvu v Bolzanu.

V sedmih dneh nas čaka pet tekem in lahko se zgodi marsikaj. Odločale bodo podrobnosti, ki jih bomo poskušali še dodelati v prihodnjih dneh. Vsaka tekma bo za nas finale, toda če bomo izvedli stvari, kot jih znamo, če bo borba, če bomo vsi angažirani, mislim, da se lahko nadejamo dobrih stvari. Vsi smo tu zaradi enega razloga – zmag. Sem zmagovalec, stvari hočem vedno narediti dobro.