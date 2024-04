Nogometna liga prvakov je z naskokom najbolj zanimivo nogometno tekmovanje, ki ga spremlja cel svet in ne zgolj prebivalci stare celine. Vse oči v torkovem večeru bodo uprte proti glavnemu mestu Španije, kjer se bosta med seboj pomerila Real Madrid in Manchester City. Domačini se lahko pohvalijo kot najuspešnejši klub v zgodovini najelitnejšega klubskega nogometnega tekmovanja, gosti so branilci naslova, ki so naziv najboljšega kluba v Evropi lani osvojili prvič.

Na poti do prestižne lovorike so varovanci Pepa Guardiole lani izločili tudi galaktike iz Madrida, ki so jih premagali z zgodovinsko tekmo na stadionu Etihad, ko so igralci Cityja slavili s kar 4:0. »Tisto tekmo smo odigrali brez poguma in značaja,« se še kako dobro spominja bolečega poraza trener Madrida ​Carlo Ancelotti. »Od lani se je veliko spremenilo v naši igri in postavi. Ni več Karima Benzemaja, a je tu Jude Bellingham. Vsaka tekma se začne z rezultatom 0:0,« je odločen Italijan, ki bo danes dvestotič vodil svojo ekipo v elitnem tekmovanju. Pri gostih se zanašajo na zadetke Norvežana Erlinga Brauta Haalanda, ki pa ni edini nevaren igralec Angležev. »Lani smo doma igrali dobro in zaustavili Haalanda. Je izjemno močan napadalec, a ne morem reči, da najboljši, s katerimi sem igral v karieri. Imamo svoj načrt, predvsem pa moramo ustaviti tudi druge, kot je na primer Kevin de Bruyne,« je trenerja Madridčanov dopolnil kapetan obrambe in igralec, ki ima izkušnje iz Anglije, ​Antonio Rüdiger. Gostje bi na današnji tekmi takoj podpisali lanski izid 1:1, saj so na domačem igrišču nato veliki favoriti.

Bayern vse upe polaga v ligo prvakov

Na drugi torkovi tekmi se bosta udarila Arsenal in Bayern München. Zgodovinsko gledano je prednost na strani Nemcev, ki v medsebojnih dvobojih vodijo z rezultatom 7:3, dvakrat je bilo neodločeno. A Nemci v tekmo sezone vstopajo s slabo popotnico, saj so si v domačem prvenstvu privoščili nov spodrsljaj, ko so proti Heidenheimu izgubili z 2:3 in tako naslov državnih prvakov praktično že prepustili Bayerju. Bavarci se kljub novi blamaži niso odločili za menjavo Thomasa Tuchla, ki ostaja trener do konca sezone in ima priložnost, da si ime opere v ligi prvakov. Prvo ime gostov je napadalec Harry Kane, ki dobro ve, kako dosegati zadetke proti Arsenalu. Kot dolgoletni član Tottenhama je najboljši strelec londonskih derbijev, saj je topničarjem zabil 14 golov. Na drugi strani ljubljenci Arsenala stavijo na Nemca v njihovih vrstah. »Nemogoče je ne ljubiti Kaia Havertza,« so si enotni navijači Arsenala, ki jasno pritisk vršijo na svojega novega ljubljenca, ki je prišel iz mestnega rivala Chelseja.