Občine so izpolnile obljubo in vložile upravni spor

Minister za notranje zadeve in generalni direktor policije sta se na delovnem obisku na območju Policijske uprave Novo mesto seznanila z varnostnimi in migracijskimi razmerami. Občine, kjer naj bi stale azilne izpostave, pa so uradno vložile zahtevo za upravni spor in zaprosile za izdajo začasne odredbe.