Delovne migracije: v tujini nismo več na dobrem glasu

Ob velikem pomanjkanju delovne sile delodajalci vse bolj računajo na tujce. Toda ozko grlo pri njihovem zaposlovanju so prezapleteni in predolgi postopki pridobivanja in podaljševanja dovoljenj; odvračajo jih tudi pogoji dela. Če ne bo hitrih ukrepov, ki jih obeta nova strategija, bomo začeli izgubljati delavce iz vse bolj praznega balkanskega bazena, pa ne le njih.