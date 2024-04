Na teren so gorenjski policisti, vodniki službenih psov, reševalne enote in helikopter odšli okoli pol četrte ure popoldan, ko so dobili prijavo o streljanju. »Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bil v gozdu najden moški, ki je umrl nasilne smrti. V zvezi s tem dejanjem so policisti eni osebi odvzeli prostost,« so sporočili s kranjske policijske uprave.

Preiskava poteka, na kraju bosta kmalu tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policija več informacij zaradi interesa preiskave ne more posredovati. O vsem bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.