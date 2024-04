Potem ko je direktorat za prostor in graditev ministrstva za naravne vire in prostor objavil predlog spremembe državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom, ki bi omogočil gradnjo vzporednega, levega tira ter ukinil obstoječo železniško progo med Koprom in Prešnico, se je župan Mestne občine Koper Aleš Bržan sestal s komisijo za spremljanje gradnje drugega tira Divača–Koper in nekaterimi primorskimi poslanci, med njimi Tamaro Kozlovič, Robertom Janevom, Aleksandrom Prosenom Kraljem, Andrejo Živic in Felicejem Žižo.

Za neprekinjeno delo izvajalcev

Županova komisija za spremljanje gradnje drugega tira se zavzema za izpeljavo namere vlade, ki jo je ob odprtju viadukta Vinjan potrdila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, in sicer, da se gradnja dvotirne proge začne že leta 2026. »Začetek del leta 2026 bi pomenil neprekinjeno delo izvajalcev, s tem pa znatne prihranke pri organizaciji gradbišč. Obstaja namreč utemeljena bojazen, da bo s potencialnim odmikom od tega datuma investicija bistveno dražja od pričakovanih 300 milijonov evrov,« poudarja predsednik županove komisije Jadran Bajec.

»Primorske poslanke in poslance sem povabil na delovni sestanek na temo drugega tira predvsem zato, ker mislim, da smo poslali naše poslance v Ljubljano, da zagotovijo nekaj projektov. Med njimi so zagotovo železnice – drugi tir, ceste in vodooskrba. Na temo drugega tira moram povedati, da sem kar zadovoljen z vsaj delnimi rezultati. Skrajšali smo roke za izvedbo prvega tira, krajšajo se roki za izvedbo levega oziroma drugega drugega tira,« je po sestanku dejal Bržan.

Hkrati sicer še nimajo zagotovil o demontaži stare, obstoječe proge. »Želimo si, da bi se to zgodilo takoj, ko bo to mogoče, torej takoj, ko bo vzpostavljen levi tir. Tako bi bila obstoječa proga namenjena za rekreativne oziroma turistične namene. Imamo sklep vlade, želimo pa, da gre to tudi v prostorski načrt,« je pojasnil Bržan.

Pobuda vladi

Koalicijski primorski poslanci so v tej luči vladi poslali poslansko pobudo, v kateri pozdravljajo izbiro variante, ki predvideva umestitev vzporednega tira ter opustitev obstoječe železniške proge na odseku Dekani–Prešnica. Na njem je predvidena zgraditev kolesarske poti.

Kot je povedala poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič, so ministrico o pobudi že seznanili in ta jo podpira. Nimajo pa še informacije, ali jo bodo uvrstili v državni prostorski načrt. »Želimo si, da bo Istra razbremenjena požarne ogroženosti, da bomo lažje dihali, ker ne bo ogrožen vodni vir, in da bomo ne nazadnje obogatili našo zeleno Istro z dodatnimi turističnimi aktivnostmi,« je dejala Kozlovičeva.