Cene bodo veljale do vključno 22. aprila, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spreminjala. Trošarina za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB 95) je določena na 0,45824 evra, za liter dizelskega goriva na 0,42538 evra, za liter kurilnega olja pa na 0,15085 evra.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva ob upoštevanju v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov 95-oktanski bencin stal okoli 1,604 evra in dizelsko gorivo okoli 1,617 evra na liter ter kurilno olje okoli 1,278 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva, 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina in in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Ministrstvo napoveduje, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Nazadnje sta bili regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizla izenačeni v začetnem delu epidemije covida-19 od aprila do septembra 2020.